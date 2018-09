'Europa kan fors winnen bij handelsoorlog tussen VS en China'

Zolang de handelsoorlog voornamelijk tussen de Verenigde Staten en China woedt, is Europa relatief veilig. De Europese Unie kan zelfs als grote winnaar eindigen, stelt het gezaghebbende Duitse Ifo-instituut.

'Vanuit strategisch oogpunt creëert de handelsoorlog tussen de Amerikanen en de Chinezen een opportuniteit voor Europa om zijn eigen belangen te promoten', zegt hoofdeconoom Gabriel Felbermayr van het Ifo-instituut. 'Door de Amerikaanse druk kunnen de Chinezen misschien overhaald worden toegevingen te doen aan de andere handelspartners in de Wereldhandelsorganisatie. De invoertarieven zorgen er alvast voor dat de concurrentiekracht van de Europese industriebedrijven veel meer stijgt dat die van de Amerikaanse sectorgenoten.'

Felbermayr hoopt dat de Amerikaanse president Donald Trump niet langer meer alle handelspartners tegelijk aanvalt. Sinds de top tussen Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en Trump eind juli is er tussen de EU en de VS een economische dooi ingetreden die moet uitmonden in een nieuw handelsakkoord. Voorlopig is de invoering van nieuwe invoertarieven tussen de VS en de EU begraven.

Omdat Chinese producten duurder worden voor Amerikanen en omgekeerd als China zoals verwacht represailles neemt, denkt het Ifo-instituut dat beide landen meer uit Europa zullen invoeren. 'Europa kan zo marktaandeel winnen', stelt Felbermayr. Maar hij waarschuwt ook: 'Europese bedrijven die in de VS of China voor de hele wereldmarkt produceren, zullen hun kosten zien stijgen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor Siemens, dat in zijn Amerikaanse fabrieken werkt met onderdelen uit China. De nieuwe risico's vormen ook een gevaar voor de wereldwijde aandelenmarkten. Maar voor kleinere Europese bedrijven met lokale aanvoerlijnen creëert de handelsoorlog opportuniteiten.'

Discriminatie

Niet iedereen is het daarmee eens. 'Het is fout te veronderstellen dat de Europese bedrijven van de moeilijkheden van de Amerikaanse zullen profiteren', waarschuwt Max Zenglein, econoom bij het Mercator Instituut voor Chinese Studies. 'De escalerende spanningen treffen de aanvoerketen van componenten en goederen wereldwijd. Bij discriminatie gebaseerd op de geografische origine van een bedrijf heeft geen enkele multinational belang.'

Het is waarschijnlijk dat Amerikaanse bedrijven benadeeld zullen worden voor het sluiten van nieuwe contracten in China. Of dat Amerikaanse bedrijven meer inspecties krijgen. Max Zenglein Econoom bij het Mercator Instituut voor Chinese Studies

Zenglein denkt dat China vooral de Amerikaanse bedrijven op Chinees grondgebied harder zal aanpakken. Peking kan wegens het grote handelsoverschot met de VS immers geen even grote tegenmaatregelen nemen op Amerikaanse ingevoerde producten. 'Het is waarschijnlijk dat Amerikaanse bedrijven benadeeld zullen worden voor het sluiten van nieuwe contracten. Of dat Amerikaanse bedrijven meer inspecties krijgen. Het is zelfs mogelijk dat de Chinese media zullen oproepen om Amerikaanse merken te boycotten. Andere maatregelen kunnen beperkingen zijn van het toerisme naar de VS of het uitwisselen van studenten.'

'Trump heeft een punt'

Ook strateeg Vincent Juvyns van JP Morgan Asset Management stelt dat de Chinezen het de Amerikaanse multinationals moeilijk kunnen maken. 'De VS hebben grotere belangen in China dan omgekeerd. Washington moet daar waakzaam voor zijn. Al kunnen we het standpunt van de VS wel begrijpen, want de Chinese markt is niet even open voor buitenlandse bedrijven als omgekeerd. Daar heeft Trump wel degelijk een punt.'

Juvyns wijst er op dat de wereldwijde handel nu al onder druk staat door het handelsconflict: 'In Zuid-Korea, een van de grootste exportgerichte economieën, valt de groei van de uitvoer al terug. Historisch is er een grote correlatie tussen die export en de globale bedrijfswinsten. Restricties op de wereldhandel zijn wel degelijk een gevaar voor de financiële markten.'

ING becijferde dat de nieuwe Amerikaanse tarieven 2,5 procent van de wereldhandel treffen, tegen 1 procent voordien. Als de VS de invoerverhoging naar 25 procent begin 2019 doorvoeren, wordt dat 4 procent.

Groeilanden in gevaar

Op de financiële markten krijgen vooral de groeilanden klappen wegens de handelsoorlog. 'Dit kan de dollar opnieuw doen stijgen, waardoor de economieën van de groeimarkten het lastig krijgen', legt Felbermayr uit. Veel overheden en bedrijven uit de groeilanden hebben grote leningen uitstaan in dollar, die duurder worden om terug te betalen. Daarnaast duwen de duurdere dollar en hogere rente in de VS de internationale geldstromen richting States. 'Vooral enkele te zwaar met schulden beladen Chinese bedrijven kunnen onder druk komen te staan', meent Felbermayr.

Ook de grondstoffen krijgen het lastig uit vrees voor een vertraging in China, met voorsprong de grootste verbruiker van metalen ter wereld. De metaalaandelen bengelen vandaag helemaal onderaan. 'Beleggers trokken vorige week al het meeste geld weg uit metaaltrackers sinds februari. Ze vrezen voor een falllout van de vraag als gevolg van de handelsoorlog', stelt ETF Securities.

Prikken voor Wall Street?