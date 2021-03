'Europa staat weer op aandelenkaart'

De Europese beurzen hinken al jaren achterop, zeker tegenover Wall Street. Maar het tij keert. Het oude continent is goed geplaatst om een van de leidende spelers te worden in het wereldwijde herstel, stelt JP Morgan Asset Management.

‘Gevoelsmatig zou je het niet zeggen wegens de derde covidgolf die Europa teistert en de trage vaccinatie, maar de Europese beurzen blinken al maanden uit’, stelt strateeg Vincent Juvyns van JP Morgan Asset Management. De vermogensbeheerder, die de voorbije jaren Wall Street boven Europa verkoos, breekt nu een lans voor het oude continent.

Sinds begin dit jaar won de Amerikaanse S&P500-index 5,7 procent. De EuroStoxx50-index noteert bijna een tiende hoger en ook de brede Stoxx600 overtroeft met een klim van 7,6 procent de Amerikaanse beursgraadmeters.

30% aandeel groene investeringen 30 procent van het Europese herstelfonds moet naar groene investeringen vloeien.

‘We zien de Europese beurzen het nog een tijd beter doen’, zegt Juvyns. ‘De monetaire en de budgettaire stimulus gaan in Europa hand in hand. De Europese Centrale Bank heeft haar obligatieaankopen opgeschroefd en getoond dat ze nog altijd meester is over de rentecurve. Daarnaast is 30 procent van het Europese herstelfonds van 750 miljard euro voorbehouden voor groene investeringen, een sector waarin Europa vooroploopt op de rest van de wereld. Heel wat Europese bedrijven zullen daarvan meegenieten.’

Sectorrotatie

‘Europa profiteert daarnaast van de sectorrotatie van groei- naar cyclische aandelen die sinds het goede vaccinnieuws begin november is ingezet. Sinds dan is de MSCI-index met groeiaandelen 8 procent gestegen, de index met waardeaandelen is een kwart geklommen. We zien die trend na het jarenlang onderpresteren van waarde-aandelen nog een tijd aanhouden. Europa profiteert als exporteur bij uitstek het meest van het cyclische wereldwijde herstel. De grote Europese bedrijven halen twee derde van hun omzet buiten Europa.’

Juvyns stelt ook dat Europa meer profiteert van de wedergeboorte van de inflatie. Een wat hogere inflatie en rente zijn gunstig voor cyclische aandelen, banken en kleine bedrijven, die op de Europese beurzen overvloediger aanwezig zijn dan op Wall Street, waar de technologie een groter marktaandeel bezet.

‘De Europese beurzen zijn ook goedkoper’, legt investeringsmanager Rajesh Tanna uit. ‘De Europese bedrijven halen een vrij cashflowrendement van 5,3 procent ten opzichte van hun beurswaarde. In de VS is dat slechts 4,6 procent en in Japan 4,2 procent. Bovendien is de waardering nog gunstiger als je met obligaties vergelijkt. Europa troont dan helemaal bovenaan, want je moet er betalen om staatspapier te aan te houden.’

LVMH

Als je een portefeuille zou willen met slechts één aandeel in, koop dan LVMH. Rajesh Tanna investeringsmanager JP Morgan Asset Management

‘De Europese beurzen bieden fantastische opportuniteiten voor stockpickers', gaat Tanna verder. 'Het is een geweldig tijdstip om bedrijven te kopen die zijn blootgesteld aan het synchrone wereldwijde herstel.' Hij geeft als voorbeeld het luxeconcern LVMH , met modemerken als Louis Vuitton en Dior of de champagnes van Krug en Veuve Cliquot. ‘Als je een portefeuille zou willen met slechts één aandeel in, koop dan LVMH. De groep bezit een van de beste merkenportefeuilles ter wereld, waarvan sommige meer dan 200 jaar oud zijn en torenhoge marges halen. Voor de pandemie kende LVMH 13 kwartalen op rij een dubbelcijferige organische groei. LVMH houdt nu al goed stand, maar eens het toerisme en de taksvrije shops heropenen, zal je een significante versnelling zien.’

‘In de technologie is de chipmachinebouwer ASML een topper. De chipsector is wat de oliesector 100 jaar geleden was: de motor van een megatrend die de economie voortstuwt. Neem persoonlijke elektronica, auto’s, clouddiensten, artificiële intelligentie of virtual reality, er zijn steeds meer chips voor nodig. Geen enkele chipmaker kan zonder de machines van ASML.’

‘In de bouwsector zit Ferguson in onze portefeuille, een bedrijf dat loodgieters- en verwarmingsmaterieel levert, vooral in de VS. Het Britse bedrijf genereert hoge cashflows. De voorbije acht jaar kocht het een vijfde van zijn aandelen in. Door de boomende Amerikaanse huizenmarkt wil Ferguson jaarlijks 3 procentpunten meer groeien dan de bouwmarkt. Ook andere Europese bouwbedrijven zijn goedkoop, zoals het Franse Vinci, dat met een recordorderboek zit.’

Toptechnologie

Een belangrijk thema voor JP Morgan is de Europese toptechnologie, in thema’s als duurzame energie (met spelers als de energie-opslagspecialist Alfen, het zonne-energiebedrijf Scattec of de windenergiegroep Orsted) en digitalisatie (met onder meer de betaalspecialist Adyen en de e-commercewinkel Zalando).

Wist je dat de Amerikaanse reus Amazon in 2020 marktaandeel verloor? De Europese spelers worden belangrijker in e-commerce. Thomas Bradley-Flannagan Fondsbeheerder JP Morgan Asset Management

‘Je vind hier evenveel techspelers als op Wall Street, maar ze zijn een pak goedkoper’, stipt fondsbeheerder Thomas Bradley-Flannagan aan. ‘Zo is het IT-bedrijf Cap Gemini tegen 18 keer zijn winst bijna de helft goedkoper dan Accenture, terwijl hun businessmodellen dezelfde zijn. Het Franse Atos noteert tegen amper 10 keer de winst. En wist je dat de Amerikaanse reus Amazon in 2020 marktaandeel verloor? De Europese spelers worden belangrijker in e-commerce.’