Europa viseert slapende Duitse beurswaakhond

De collaterale schade van de implosie van de Duitse betaalspecialist Wirecard neemt met de dag toe. Valdis Dombrovskis, Europees commissielid voor financiële diensten, vraagt de Europese beurswaakhond ESMA een onderzoek in te stellen naar de Duitse collega BaFin. Dat laat Dombrovskis via Twitter weten. .

BaFin liet zich de voorbije jaren vooral opmerken in de pogingen om critici van de Duitse beurslieveling de mond te snoeren, door shorters twee maanden lang aan banden te leggen. De Duitse beurswereld bleef jaren Oost-Indisch doof voor kritische berichtgeving in de Financial Times en richtte liever zijn pijlen op de boodschappers dan op de Beierse hoogvlieger. Tot enkele dagen geleden. Toen Wirecard zelf moest erkennen dat er een gat van bijna 2 miljard in de boeken is.