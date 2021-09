Europese Centrale Bank begint afbouw megastimulus

De economische heropleving en hogere inflatie overtuigen de ECB tot een eerste stap naar een normalisering van het monetair beleid.

De Europese Centrale Bank (ECB) zal in het vierde kwartaal minder geld in de Europese economie pompen dan in het tweede en derde kwartaal. Ze merkt op dat de inflatievooruitzichten zijn gestegen, de economie sneller dan verwacht herstelt van de coronacrisis en de langetermijnrente zeer laag is.

Veel economen zijn ervan overtuigd dat de vermindering van de obligatieaankopen de eerste stap is van een geleidelijke normalisering van het monetair beleid. De afbouw van de stimulus zal wellicht traag verlopen en jaren duren.

Christine Lagarde, de voorzitster van de ECB, ontkende dat de beslissing de start is van een continue vermindering van de obligatieaankopen. 'The lady is not tapering', zei ze. Daarmee verwees Lagarde naar het woord dat werd gebruikt om de geleidelijke vermindering van de obligatieaankopen van de Amerikaanse centrale bank in 2014 te omschrijven. Ze onderstreepte dat de ECB pas op 16 december mogelijke verdere stappen bespreekt.

1.300 miljard De ECB kocht in anderhalf jaar voor meer dan 1.300 miljard euro obligaties via haar pandemieprogramma.

De ECB kocht het jongste anderhalf jaar voor meer dan 1.300 miljard euro obligaties via haar pandemieprogramma (PEPP). Die aankopen moesten de langetermijnrente laag houden, de economie zuurstof geven en de te lage inflatie opkrikken. Dat tweede is gelukt, want de economische activiteit stijgt nog dit jaar boven het precoronaniveau. De maandelijkse obligatieaankopen zullen nu wellicht dalen van 80 miljard euro naar 60 à 70 miljard.

Hoge inflatie is tijdelijk

De centrale bank verhoogde haar inflatieprognoses en verwacht nu 2,2 procent inflatie in 2021, 1,7 procent in 2022 en 1,5 procent in 2023. Ze blijft ervan overtuigd dat de recente stijging van de inflatie vooral tijdelijk is en dat de inflatie volgend jaar weer onder de doelstelling van 2 procent daalt.

Het valt op dat de ECB meer dan in de voorbije maanden op haar hoede is voor de inflatierisico's.

Toch valt op dat de ECB meer dan in de voorbije maanden op haar hoede is voor de inflatierisico's. Lagarde: 'Als de bottlenecks aan de aanbodzijde langer duren en doorsijpelen in hoger dan verwachte loonstijgingen, kan de prijsdruk hardnekkiger zijn.' Dat is een 'zeer belangrijke verandering' van de beoordeling van de inflatie, zegt Carsten Brzeski, hoofd macro-economie van ING.