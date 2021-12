Europese Centrale Bank halveert stimulus

Het pandemieprogromma van obligatieaankopen wordt eind maart stopgezet. De ECB kocht in oktober en november telkens voor bijna 70 miljard euro staats- en bedrijfsobligaties via dat programma.

Langetermijnrente

Om een bruuske vermindering van de stimulus en een forse stijging van de langetermijnrente te voorkomen is de ECB van plan om in het tweede kwartaal van volgend jaar de obligatieaankopen via een ander programma te verhogen van 20 naar 40 miljard euro per maand. Daardoor zal de totale stimulus ongeveer halveren, van bijna 90 miljard euro per maand nu naar 40 miljard.