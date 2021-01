'Europese aandelen moeten in 2021 kunnen uitblinken'

Het Duitse industriële conglomeeraat Siemens is goed geplaatst om van de omwentelingen in de samenleving te profiteren, stelt Invesco.

Europa moet in 2021 Wall Street kunnen overtroeven. Maar ook de groeimarkten mogen niet ontbreken. In obligaties zijn er opportuniteiten in de Europese periferie. Dat is de mening van drie grote vermogensbeheerders uit Londen.

Drie Angelsaksische beheerders - Invesco, Franklin Templeton en Schroders - bundelen al enkele jaren hun vooruitzichten op de financiële markten. Dit keer deden ze dat vanuit verschillende locaties, met een teneur van optimisme.

Zeer lang had je ofwel zeer dure ofwel zeer goedkope aandelen, maar weinig daar tussenin. Stephanie Butcher hoofdstrateeg Invesco

'De sleutel om in 2021 goed te scoren op de beurs is waardering', stelt hoofdstrateeg Stephanie Butcher van Invesco. 'Zeer lang had je ofwel zeer dure ofwel zeer goedkope aandelen, maar weinig daar tussenin. Dat heeft opportuniteiten doen ontstaan in grote brokken van de markt die nog goedkoop zijn: waardeaandelen, cyclische bedrijven en bedrijven met een wat korter momentum. De inhaalbeweging is ingezet. Want naast de monetaire stimulus komt er door corona een enorme begrotingsstimulus bij. De overheden gaan massaal spenderen. Daar profiteren cyclische bedrijven van.'

Europa boven

Butcher ziet Europese aandelen uitblinken: 'De laatste keer dat Europa beter presteerde - dubbel zo goed als Wall Street - was van 2003 tot eind 2006. Ook toen overtroffen cyclische en waardeaandelen de markt.'

De groene omwenteling vereist de combinatie van technologie en productie. Veel Europese bedrijven zijn daar wereldleiders in. Stephanie Butcher Hoofdstrateeg Invesco

De Europese bedrijven moeten daarnaast profiteren van structurele veranderingen in de samenleving waarin zij sterk staan. 'In de digitalisering heeft Europa de boot de voorbije 20 jaar wat gemist. Waar we wél goed in zijn, is productie. De groene omwenteling vereist de combinatie van technologie en productie. Veel Europese bedrijven zijn daar wereldleiders in.'

Ze tipt onder meer op Siemens . Het Duitse conglomeraat integreert software, hardware en technologie voor productiebedrijven, en staat sterk in slimme infrastructuur zoals de connectie van energiesystemen. Ook Atos en CapGemini blinken uit in de integratie van IT-processen in de productie.

De investeringen in infrastructuur moeten bedrijven als Saint-Gobain of Arkema helpen. De 'Green Deal' van de EU stut namen als Vestas Wind Systems of Engie . En de doorbraak van 5G moet bedrijven als Orange of Telefonica vooruit helpen. 'Ook de gezondheidssector is redelijk gewaardeerd. Een naam als Roche combineert een stevige balans met mooie dividenden.'

Groeimarkten

Schroders wijst op het belang van de groeimarkten: 'De economie zal er 6,9 procent groeien, terwijl de munten er ondergewaardeerd zijn.'