'Europese beursrally is voorbij'

Met een remonte van bijna 10 procent sinds december zijn Europese aandelen nu weer correct gewaardeerd. 'Wall Street blijft onze voorkeur genieten', zegt Deutsche Bank-strateeg Sebastian Raedler.

Het goede nieuws: de Europese beurzen hebben er vier weken nieuwjaarsrally op zitten, met een kleine 10 procent winst voor zowel Bel20 als Euro Stoxx50 . Het slechte nieuws: dit is niet het einde van de berenmarkt waar de beurzen al een tijdje inzitten, de tussentijdse rally is grotendeels voorbij. Dat zegt Deutsche Bank-aandelenstrateeg Sebastian Raedler in een update.

Dezelfde Raedler bestempelde begin januari in een goed getimede 'call' de Europese beurzen als een koopje, omdat beleggers een te somber economisch scenario in de koersen verrekenden. Sindsdien zetten de beurzen effectief een spurtje neer. Dit onder aanvoering van de twee sectoren die cruciaal zijn voor elke Europese beursremonte, banken en auto's.

Nu is de boodschap van Raedler aan beleggers: 'niet te hard van stapel lopen'. 'In december noteerden Europese aandelen zo'n 10 procent te goedkoop, nu zijn weer min of meer correct geprijsd,' luidt het oordeel. 'Ook al is volgens ons het dieptepunt van de Europese economie bereikt. We staan bijgevolg neutraal tegenover Europese aandelen, die we geen koopje meer vinden.'

Een structurele hausse, een stierenmarkt dus, ziet de strateeg niet meteen aan de horizon. 'Tussen 2012 en 2017 profiteerden de Europese beurzen van en goudlokjescenario met én een aantrekkende economie én lagere reële rentes. In 2018 begon het goudlokje grijze haren te krijgen, dit jaar gaat een iets betere economische outlook uitgewist worden door hogere rentes.'

Schermvullende weergave ©Deutsche Bank

Ook al vindt Raedler doemscenario's overtrokken, hij rekent voor de Europese aandelen - de 600 bedrijven uit de DJ Stoxx600 - dit jaar slechts 1 procent winstgroei. Hij verwacht dat Wall Street tussen nu en eind 2019 de Europese beurzen met zo'n 10 procent kunnen kloppen, gelet op de betere Amerikaanse groei en de betere winstvooruitzichten.

Raedler stipt aan dat de Europese beurzen het sinds 2007 40 procent slechter gedaan hebben dan Wall Street. Een prestatie die perfect te verklaren is door de winstevolutie, die ook 40 procent slechter is (zie grafiek).