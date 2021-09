Europese beurswaakhond waarschuwt voor stevige marktcorrectie

De Europese beurswaakhond ESMA acht de kans bijzonder groot dat de financiële markten een dreun krijgen. 'Stijgende waarderingen, koersschommelingen in crypto en het toenemende risico op grote tegenvallers roept vragen op over een mogelijke exuberantie van de markten.'

ESMA, de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten die vanuit Parijs de andere beurswaakhonden van de Europese Unie overkoepelt, stuurde de waarschuwing woensdag uit in de nieuwste editie van zijn halfjaarlijkse risicorapport.

Nu de Europese financiële markten in de eerste jaarhelft hun herstel hebben voortgezet noteren ze aan waarderingen rond of zelfs boven de niveaus die we voor de coronacrisis hebben gezien, steekt de ESMA van wal.

Zowel grote, institutionele investeerders als kleine beleggers moeten er volgens ESMA rekening mee houden dat de risico's op een 'mogelijk beduidende' marktcorrectie flink zijn toegenomen.

Zowel bedrijven als overheden stapelen de schulden op. Maar de waarderingen van die obligaties, en zeker de variant die hoger dan gemiddelde rentes biedt, liggen volgens ESMA al een pak hoger dan in precoronatijden.

Ook aandelenbeleggers nemen veel meer risico's, wat tot grotere volatiliteit kan leiden op de beurzen - denk aan de schommelingen die de GameStop-beleggers kunnen teweegbrengen. Die grotere risicoappetijt zag je de voorbije maanden niet alleen op de aandelenmarkten. ESMA verwijst uitdrukkelijk naar de cryptomarkt en naar de schandalen rond het hefboomfonds Archegos en de Britse financieringsmaatschappij Greensill.

De toezichthouder erkent wel dat het economische plaatje er beter is beginnen uit te zien in de eerste zes maanden van het jaar. 'Maar daar staan stijgende waarderingen van alle activaklassen, koersschommelingen in crypto en het toenemende risico op grote tegenvallers tegenover, terwijl de handelvolumes zijn gestegen. Dat doet vragen oproepen over het toegenomen risicogedrag en een mogelijke exuberantie van de markten.'

Pas als we voor een iets langere termijn veerkracht zien in de huidige markttrends, zullen we de risico's wat positiever beginnen in te schatten. Beurswaakhond ESMA

Alsof de groeiende inflatiezorgen nog niet genoeg zijn, maken ook de soepele geldpolitiek van overheden, twijfels over de winstgevendheid van de banken en verzekeraars en de hoge bedrijfs- en staatsschulden het volgens de ESMA moeilijk om in te schatten hoe de economie op de middellange termijn zal evolueren.