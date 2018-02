Europese beurzen boeken remonte

Na de slechtste beursweek in twee jaar is er in het spoor van Wall Street vrijdagavond een remonte.

Europese beleggers likken vandaag hun wonden, na een doldrieste beursweek. In Brussel gaat de Bel20 1,1 procent hoger, de Euro Stoxx50 - de korf steraandelen uit de eurozone - wint 1,4 procent.

De Europese beurzen spiegelen zich zo aan Wall Street, waar de Dow Jones vrijdag een rotweek nog wat milderde met een spurtje van 600 punten.

De meeste analisten zijn het erover eens dat de rimpelloze beursklim van 2017 voorbij is, maar zien in de huidige zaagtandbewegingen niet het einde van de beursrally die op 9 maart negen jaar wordt. De economie blijft zowel in de Verenigde Staten als Europa en Azië stevig draaien, terwijl centraal bankiers nog even de rente laag houden.