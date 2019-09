‘Europese beurzen goedkoop? Klopt niet!'

Europa is een markt voor stock pickers, zegt Aberdeen Standard Investments. Eén van die koopjes is volgens de Schotse vermogensbeheerder de Franse treinbouwer Alstom

De Europese aandelenmarkten zijn een paradijs voor koopjesjagers. Er rücksichtslos in beleggen omdat ze goedkoper ogen dan Wall Street is géén goed idee, zegt hoofdstrateeg Andrew Milligan van de Schotse fondsenreus Aberdeen Standard Investments.

Van onze verslaggever in Edinburgh

Volatiel, onzeker, complex, ambigu. VUCA, zoals het American War College aan het eind van de koude oorlog de extreem onzekere toestand in een Engels letterwoord samenvatte. Dat is volgens de fondsbeheerders van Aberdeen Standard Investments (ASI), met 600 miljard euro beheerd vermogen één van de grootste fondsbeheerders van Europa, het mijnenveld waarin ze moeten navigeren telkens ze het geld dat beleggers hen toevertrouwen aan het werk zetten.

‘Maar eigenlijk’, zegt hoofdstrateeg Andrew Milligan, ‘is er maar één vraag die er echt toe doet: stevent de wereldeconomie af op een recessie? Al de rest vloeit uit die ene vraag voort.’ Het antwoord? In één woord samengevat: ‘Neen’.

Milligan: ‘Wij denken dat de recente actie van centrale banken effect zal sorteren, ook al zitten we hier aan het eind van het mogelijke. Met 17.000 miljard dollar schuldpapier dat negatief rendeert, mag het niet verrassen dat steeds meer Amerikaanse en Europese centraal bankiers aangeven dat ze niet veel méér kunnen doen. En dus kijken we nu wat mogelijk is in begrotingsbeleid.’

Helaas gaat het echt niet die 0,1 procent extra Europese begroting zijn die het verschil zal maken Andrew Milligan Hoofdstrateeg Aberdeen Standard Investments

Wat begrotingsbeleid betreft, kijken beleggers best niet te veel naar Europa, stelt Milligan. ‘De Europese economie, Duitse op kop, zal herstellen als de wereldhandel herstelt. De opleving zal er niet komen omdat Europa zelf actie onderneemt. Duitsland wil een Europese begroting ten belope van 1 procent van het bruto binnenlands product, andere landen spreken over 1,1 procent. Helaas gaat het echt niet die 0,1 procent zijn die het verschil zal maken.’

ASI is globaal gezien somber over Europese aandelen. ‘In Europa is er door de chronisch lagere groei minder winstgroei dan in Amerika, en dat is al jaren zo.’ Maar noteert Europa niet veel goedkoper dan Wall Street? Dat is een illusie, benadrukt de strateeg. ‘Eigenlijk heeft Europa geen technologie. Er zijn techbedrijven, maar ze zijn in tegenstelling tot Wall Street geen zwaargewichten in de belangrijkste beursindexen. Vergelijk je sector per sector, dan heb je in Europa dezelfde waardering als Wall Street.’

Paradijs

Die sombere visie betekent absoluut niet dat ASI niet in Europese aandelen belegt, eerder integendeel. De Europese beurzen zijn een paradijs voor stock pickers, koopjesjagers zeg maar (zie inzetje). Om één voorbeeld te geven: de Franse engineeringgroep Alstom lijkt ons perfect om in te spelen op het eerder deze maand aangekondigde Duitse klimaatplan, dat een boost zal geven aan de treinpoot.’

Vier favorieten van Ben Ritchie, hoofd Europese aandelen bij ASI Brunello Cucinelli, Italië . 'Ken je ongetwijfeld als je ooit 2.000 euro voor een pullover betaald hebt. Hebben we vier jaar geleden ontdekt. Ik herinner mij dat de gelijknamige CEO en oprichter in zijn presentatie geen blits gebouw zette, maar een veld. Hij kocht een terrein met gebouw, liet die gebouwen afbreken om de stad aangenamer te maken. Alleen:: Brunello haat formulieren van MSCI en Morningstar invullen en wordt daarom niet erkend voor zijn grote inspanningen rond duurzaamheid.'

. 'Ken je ongetwijfeld als je ooit 2.000 euro voor een pullover betaald hebt. Hebben we vier jaar geleden ontdekt. Ik herinner mij dat de gelijknamige CEO en oprichter in zijn presentatie geen blits gebouw zette, maar een veld. Hij kocht een terrein met gebouw, liet die gebouwen afbreken om de stad aangenamer te maken. Alleen:: Brunello haat formulieren van MSCI en Morningstar invullen en wordt daarom niet erkend voor zijn grote inspanningen rond duurzaamheid.' Heineken, Nederland : 'De Nederlandse brouwer geniet van structurele groeimotoren die niks met conjunctuurcyclus te maken hebben. Indrukwekkende expansie met het merk Heineken in opkomendemarkten. Het is een Europees bedrijf, maar groei hangt af van wat er gebeurt in Hanoi, Lagos en Mexico City. Daardoor groeien ze organisch met 5 à 6 procent. In Europa groeien ze zelfs ook met 2 à 3 procent omdat ze er zeer goed in slagen duurdere bieren te verkopen. Ja, het aandeel is vrij duur tegen 20 keer de winst. Maar bekijk het omgekeerd: 5 procent winstrendement. Heel aardig, vergeleken met de 0,5 procent die je Duitse overheid moet betalen.'

: 'De Nederlandse brouwer geniet van structurele groeimotoren die niks met conjunctuurcyclus te maken hebben. Indrukwekkende expansie met het merk Heineken in opkomendemarkten. Het is een Europees bedrijf, maar groei hangt af van wat er gebeurt in Hanoi, Lagos en Mexico City. Daardoor groeien ze organisch met 5 à 6 procent. In Europa groeien ze zelfs ook met 2 à 3 procent omdat ze er zeer goed in slagen duurdere bieren te verkopen. Ja, het aandeel is vrij duur tegen 20 keer de winst. Maar bekijk het omgekeerd: 5 procent winstrendement. Heel aardig, vergeleken met de 0,5 procent die je Duitse overheid moet betalen.' Swedish Match, Zweden : bekend als verkoper van snus in Zweden en Noorwegen, maar verkoopt nu vooral nicotinekauwgom n de Verenigde Staten. Verkopen in essentie geen dingen meer die roken zoals de meeste mensen denken, wel dingen waar je op kauwt'

: bekend als verkoper van snus in Zweden en Noorwegen, maar verkoopt nu vooral nicotinekauwgom n de Verenigde Staten. Verkopen in essentie geen dingen meer die roken zoals de meeste mensen denken, wel dingen waar je op kauwt' SEB, Frankrijk. Doet weinig harten sneller kloppen als specialist in kleine keukenapparatuur. Maar de groep heeft groot deel van haar productie uitbesteed, wat de winstmarge ondersteunt, en groeit al jaren sterk via een sterke aanwezigheid in opkomende markten. Een derde van de verkopen realiseert SEB in China en de rest van Azië.

Wat je dus niet moet doen, is lukraak in een Europese korf aandelen zoals de Euro Stoxx50 investeren. Want om die sterk te laten stijgen, moeten de zwaargewichten in die aandelenkorven sterk stijgen. En dan kom je al snel bij banken uit. ‘En die bankaandelen gaan pas stijgen als de rente fors begint te stijgen en dat zien we eerlijk gezegd niet snel gebeuren.’

'Het beste pepmiddel op korte termijn voor de Europese economie zou een soort Chinees-Amerikaans handelsakkoord zijn’, stelt Milligan. ‘Dat zal bepalen of de nu al in een recessie zittende Europese industrie de goed draaiende dienstensector meesleurt, of vice versa.’

Millligan waarschuwt wel dat een akkoord tussen Peking en Washington de volatiliteit op de financiële markten niet zal wegnemen. ‘De strijd tussen China en de Verenigde Staten gaat intussen over veel meer dan handel: intellectuele eigendom, militaire technologie et cetera. Het is eigenlijk de strijd van twee wereldbeelden, zeg maar Athene versus Sparta.'

'Een akkoord met als ingrediënten wat varkensvlees en wat soja gaat die strijd niet milderen. Wie er ook de Amerikaanse verkiezingen in november 2020 wint, het conflict tussen China en de VS zal het komend decennium beheersen. En dat zal een enorme impact hebben: kijk alleen naar de discussie rond 5G (supersnel internet, red.): je moet partij kiezen. Zal Europa aanleunen bij het Amerikaanse regelgevend systeem of bij het Chinese? Je weet het gewoon niet.’

Milligan vervolgt: ‘Onder die ene grote rivaliteit zijn er een wirwar van – relatief - kleinere problemen die ook best belangrijk zijn, om brexit maar niet te noemen. De onzekerheid zal blijven. En dus is het altijd interessant om cash achter de hand te houden om van opportuniteiten te profiteren.'

'Het is een cliché, maar een cliché dat klopt: herinner u de mini-crash in december 2018. Op 2 januari zat iedereen uitgerust achter zijn bureau om zei ‘goh, zo slecht is het allemaal niet’.

Tegelijk raadt de strateeg aan een verzekering in te bouwen. ‘Want obligaties houden al rekenen met een wereldwijde recessie, aandelen niet. En er kan dus zo’n 20 procent af als we echt in een recessiescenario komen. Daarom is het goed als verzekering in typische vluchtoorden zoals TIPS (Amerikaanse obligaties met een aan inflatie gekoppeld rendement, red.), goud en de Japanse yen te beleggen.’