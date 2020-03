Europese beurzen krabbelen recht

De Europese beurzen gaan dinsdag schuchter hoger na de rampdag maandag. Beleggers verwachten veel van de 'verstrekkende maatregelen' van president Trump om de Amerikaanse economie zuurstof te geven.

De Bel20 opent dinsdag met een winst van 1,6 procent tot 3.225 punten. Dat is in lijn met de Europese beurzen die 1,4 procent rechtkrabbelen, volgens de Euro Stoxx 50, de stergraadmeter van de eurozone. Het Brusselse beursherstel is relatief in verhouding tot de klap van 7,6 procent maandag, het grootste verlies voor de Bel20 sinds 2008. De Amerikaanse futures wijzen op een herstel van 2,3 procent voor de Dow Jones.

Het is de Amerikaanse president Donald Trump die er kennelijk in geslaagd is - voorlopig? - wat rust te brengen in de financiële markten. Trump kondigde aan dat later vandaag 'verstrekkende maatregelen' worden bekendgemaakt om de Amerikaanse economie te stutten. Het gaat onder meer om belastingverlagingen op loonlasten voor bedrijven. Het zou gaan om een 'omvangrijke verlichting, een groot getal.'

Op de Aziatische markten veranderde de sfeer na de aankondiging van Trump. Vooral de Japanse Nikkei225-index maakte een spectaculaire remonte: van -4 procent tijdens de handel tot een lichte winst bij de slotbel. De Japanse beurs werd geholpen door de terugval van de Japanse yen, een typische veilige haven-munt. Dat is welkom voor de Japanse exportbedrijven.

Sussende signalen

Voorbeurs kwamen enkele bedrijven met wat sussende signalen in verband met het coronavirus. De Nederlandse fitnessketen Basic-Fit liet weten 'geen enkele impact' te voelen van het coronavirus. De fitnessuitbater verloor een kwart van zijn beurswaarde sinds de uitbraak. Beleggers vreesden dat mensen fitnessruimten zouden mijden.

In de marge van de jaarcijfers van Deutsche Post , zei CEO Frank Appel dat 'de situatie in China elke dag verbetert'. Volgens hem is Deutsche Post - de eigenaar van pakjesvervoerder DHL - 'weerbaar' voor het coronavirus, al gaf Appel ook toe dat de impact niet voorbij is.