Europese beurzen likken hun wonden

De verkoopgolf op Wall Street woensdag zet zich donderdag niet door in Europa. De EuroStoxx50-index noteert in de voormiddag rond het status-quo, net als de Bel20. Europa reageert op de Amerikaanse futures die wijzen op een positieve opening van Wall Street vanmiddag.

Beleggers blijven niettemin erg op hun hoede. Woensdag verschenen eerst zwakke cijfers over de Chinese en Duitse economie. En tot overmaat van ramp vuurde de obligatiemarkt een stevig recessie-alarm af. Voor het eerst in 12 jaar dook de Amerikaanse tienjaarsrente onder de tweejaarsrente. In het verleden was dat meestal de voorbode voor een recessie.