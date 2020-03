Europese beurzen openen met winst

Donderdag verloren de Europese beurzen gemiddeld 12,4 procent. De Bel20 incasseerde het grootste dagverlies uit zijn geschiedenis , 14,2 procent. Voor Wall Street was het de slechtste dag in meer dan drie decennia met 9,5 procent verlies voor de S&P500.

De oorzaak: het coronavirus en de wereldwijde impact op de economie. En ook voor een deel ontgoocheling over de respons van centrale banken, in het bijzonder van de ECB.

Social distancing

Die toenemende ‘social distancing’ – het beperken van sociale contacten – is een van de redenen waarom JPMorgan nu een veel sterkere ontwrichting verwacht van de Amerikaanse en Europese economie. Hoofdeconoom Bruce Kasman ziet de economie van de eurozone in het eerste kwartaal met 1,8 procent krimpen op jaarbasis en met 3,3 procent in het tweede kwartaal. Voor de VS verwacht hij achtereenvolgens 2 en 3 procent krimp (op jaarbasis).