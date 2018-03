Europese beurzen zakken naar laagste peil in een jaar

Beleggers tobben over de uitschuiver van Nasdaq en signalen dat de Europese economie over haar hoogtepunt is.

Op de Brusselse beurs noteert de Bel20 0,9 procent lager, de Euro Stoxx50 - de korf steraandelen uit de eurozone - laat bijna 1 procent liggen.

De verliezen zijn minder uitgesproken dan op Wall Street, om de eenvoudige reden dat technologie minder zwaar doorweegt op de Europese beurzen. In de chipsector is er een uitgesproken verlies voor het Nederlandse ASML , de wereldmarktleider in apparatuur voor chipassemblage, en de Franse chipmaker STMicroelectronics .

Uw Facebook-profiel, een politiek wapen? Sinds op 17 maart bleek dat data van 50 miljoen Facebook-gebruikers misbruikt zijn als politiek wapen, staan het aandeel Facebook en de andere hoogvliegers uit de technologiesector onder druk. Lees meer over de achtergrond en de voorgeschiedenis in ons dossier Facebook.

Gisteren incasseerde Nasdaq opnieuw een stevige tik. Het schandaal over de socialemediagigant Facebook - waar data van 50 miljoen gebruikers voor politieke doeleinden werden ingezet - wakkert bij beleggers de vrees aan dat de Big Tech, net als de banksector tien jaar geleden, een stevige rondje extra regelgeving wacht, met potentiƫle negatieve gevolgen voor het bedrijfsmodel en de rendabiliteit.

Facebook verloor sinds 16 maart 18 procent en zag bijna 100 miljard dollar beurswaarde in rook opgaan. Google-moeder Alphabet verloor over dezelfde periode 11 procent, ook bij Apple en Netflix ging er dik 5 procent af.

De Bel20 noteert nu op het laagste peil sinds april 2017, de Euro Stoxx50 sinds februari 2017.

Dure euro

De belangrijkste reden is niet Facebook, maar de dure euro. Die speelt het Europese bedrijfsleven al langer parten en is - samen met de hoge vlucht van de technologiesector tot het Facebook-schandaal - een belangrijke verklaring waarom de Europese beurzen het voorbije jaar achterophinkten op Wall Street.

Daar komt bij dat beleggers sowieso al een tijdje tobben over de vraag of de huidige beurshausse - die op 9 maart op Wall Street exact negen jaar oud was - zijn beste tijd niet gehad heeft. Ook zijn er steeds meer signalen dat de Europese economische groei na een beresterke jaarwende over de piek heen is.

De invloedrijke Duitse conjunctuurbarometer Ifo wijst op een wat zwakkere groei en een iets minder sterke stijging van de kredietgroei. De belangrijkste Europese conjunctuurbarometer geeft een gelijkaardig signaal.