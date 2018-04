Europese economie koelt af in 2018

De vrij sombere outlook van Europese bedrijfsleiders brengt de schaarse 'hardliners' binnen de Europese Centrale Bank in de verdrukking.

Op het eerste gezicht biedt de belangrijkste vinger aan de pols van de Europese economie goed nieuws: de vertraging in het eerste kwartaal is gestopt. Dat leert de barometer van onderzoeksbureau Markit, dat elke maand een kleine 5.000 Europese bedrijven polst naar hun inschatting van de economie en het orderboekje.

Uit die rondvraag distilleert Markit een index: die stabiliseerde in april op 55,2 punten. Eerder in 2018 had een terugval van de barometer bij beleggers de vrees aangescherpt dat de Europese economie na een verrassend sterk herstel in 2017 over zijn piek heen was.

Let wel: met een notering van 55 punten blijft de Europese economie tegen een stevig tempo van ongeveer 0,5 procent op kwartaalbasis groeien.

Maar toch zijn er wolkjes aan de lucht. Voor beleggers is een afzwakking van de groei sowieso geen goed nieuws, omdat er dan ook meer kans is op tegenvallende bedrijfsresultaten. De Amerikaanse grootbelegger Ray Dalio heeft er miljarden voor over om te gokken dat Europese beleggers te hard van stapel lopen.

Bovendien zijn er ook in het rapport voor april enkele signalen dat de economie van de eurozone inderdaad aan een afkoeling toe is. Zo is de groei van het orderboekje van het Europese bedrijfsleven tot het laagste niveau in vijftien maanden gezakt.

Positief is wel dat bedrijven ook een verzwakking van de grondstoffenprijzen melden. De toename van de inputprijzen, zeg maar de 'inflatie aan de fabriekspoort', is naar het laagste niveau in september gezakt.

Duiventil

UBS-hoofdeconoom Reinhard Cluse stipt aan dat de zwakkere indicatoren ammunitie geven aan de 'duiven', Europese centraal bankiers die liefst de stimulus zo lang mogelijk voortzetten. 'Gelet op de zwakkere data is de kans groot dat de Europese Centrale Bank op veilig zal spelen en in het vierde kwartaal van 2018 de stimulus zal verlengen.'

Gelet op de zwakkere data is de kans groot dat de Europese Centrale Bank op veilig zal spelen en in het vierde kwartaal van 2018 de stimulus zal verlengen Reinhard Cluse UBS-hoofdeconoom

De ECB kocht sinds maart 2015 voor 2.369 miljard euro overheids- en bedrijfsschulden op, in een voorlopig weinig succesvolle poging een scheut inflatie te creƫren.

Zelfs typische hardliners in de raad van bestuur van de centrale bank, zoals de Duitser Jens Weidmann, lieten zich onlangs vrij gematigd uit. Weidmann liet weten comfortabel te zijn met de huidige marktconsensus die pas rond midden 2019 een eerste renteverhoging plant.