Europese economie koelt onverwacht fors af

De duidelijk zwakkere groeivooruitzichten plaatsen de Europese Centrale Bank voor een dilemma. Haar gereedschapskist is na tien jaar crisismanagement leeg.

Of het nu de opvallende waarschuwing van het doorgaans zo voorspelbare Melexis is of de terugval van een klassieke 'early warning signal' als de uitzendarbeid, er zijn steeds meer tekenen dan de Europese economie afkoelt.

Nu geeft ook de invloedrijkste barometer van Europese economie aan dat de hoogzomer definitief achter ons ligt. Het onderzoeksbureau IHS Markit polst maandelijks over heel Europa 4.500 van die inkoopmanagers over onder meer de evolutie in de orderboekjes, de productie en de tewerkstelling en distilleert er de 'purchasing managers index' of kortweg PMI uit.

Die graadmeter koelde in oktober sterker dan verwacht af van 54,1 naar 52,7 punten. Economen hadden grosso modo een stabilisatie verwacht, zoals - na een scherpe vertraging in het voorjaar - al heel de zomer het geval is.

Het meest zorgwekkend is de verwerkende nijverheid. Daar wijzen de inkoopmanagers voor het eerst in vier jaar op een inkrimping van de bestellingen. Dat kan een teken zijn dat de escalerende handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten stilaan pijn begint te doen, terwijl ook de nakende brexit mogelijk begint te wegen.

Dramatisch is de vertraging niet, maar de afkoeling is nu wel onmiskenbaar. 'De huidige index is consistent met een Europese groei die vertraagt tot 0,3 procent. Bovendien wijzen een aantal indicatoren, zoals bestellingen, er op dat er nog een verdere vertraging aankomt', zegt IHS Markit-hoofdeconoom Chris Williamson.

'Dit is geen welgekomen lectuur voor de Europese Centrale Bank', vervolgt Williamson. 'De PMI staat nu op een niveau waar de centraal bankiers in het verleden het beleid versoepelden om een verdere verslechtering tegen te gaan'.