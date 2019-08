Europese economie veert licht op

Het is echter te vroeg om van een duidelijke heropleving te spreken en daarom blijft extra stimulus van de Europese Centrale Bank waarschijnlijk.

De economische groei in de eurozone is in augustus heel lichtjes gestegen, blijkt uit de maandelijkse peiling van het onderzoeksbureau IHS Markit bij 5.000 ondernemingen. De zogenaamde PMI-indicator steeg in augustus met 0,3 punt naar 51,8 punten. Economen hadden een daling naar 51,2 punten voorspeld.

De lichte verbetering van de conjunctuur is vooral te danken aan de heropleving van de Franse industrie. In Duitsland en de eurozone als geheel blijft de industriële activiteit dalen, al is de terugval iets kleiner dan in juli.

Achilleshiel

De nieuwe cijfers geven aan dat een krimp van de Europese economie in het derde kwartaal onwaarschijnlijk is. Bert Colijn ING

'De industrie blijft de achilleshiel van de hele regio', beklemtoont ING-econoom Bert Colijn. De industrie ondervindt veel meer dan de dienstensector de impact van de handelsoorlog tussen de VS en China en de groeivertraging van de wereldeconomie.

Toch is Colijn opgetogen over de nieuwe cijfers. 'Kleine overwinningen moeten we vieren. De lichte stijging van de PMI-indicator lucht op, want analisten hadden een verdere daling voorspeld. De nieuwe cijfers geven aan dat een krimp van de Europese economie in het derde kwartaal onwaarschijnlijk is.' Een PMI-indicator boven 50 punten wijst op een stijging van de activiteit in de privésector.

ECB

IHS Markit waarschuwt voor overdreven optimisme. 'We verwachten nog steeds dat de economie in het derde kwartaal maar met 0,1 tot 0,2 procent groeit', zegt hoofdeconoom Chris Williamson. 'Het lijkt erop dat de ondernemingen zich schrap zetten voor een lange periode van zwakte en daarom niet happig zijn om meer mensen aan te werven.'