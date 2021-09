Europese gasprijs schiet naar record

De lage voorraden aan de vooravond van de winter doen de prijzen van aardgas en olie sterk stijgen. De stroomtekorten in China doen vrezen voor nog meer leveringsproblemen.

De prijs van de Nederlandse TTF-future, het belangrijkste referentiecontract voor aardgas in Europa, is dinsdag met ruim 10 procent gestegen naar een recordhoogte van 85 euro per megawattuur. Handelaars wijzen op problemen met een Russische pijpleiding die gas vervoert naar Europa. 'Het minste incident veroorzaakt paniek', zegt Matthias Detremmerie, trader voor de energieleverancier Elindus. Later viel de gasprijs terug.

Het minste incident veroorzaakt paniek. Matthias Detremmerie Trader energieleverancier Elindus

De spectaculaire stijging van de gasprijs in de voorbije weken heeft tot gevolg dat sommige elektriciteitsproducenten overschakelen van gas naar olie als brandstof. Daardoor stijgen het olieverbruik en de -prijs. De prijs van Brent-olie steeg dinsdag voor het eerst in drie jaar boven 80 dollar per vat, vooraleer terug te vallen. Ook het herstel van de wereldeconomie doet de olieconsumptie groeien.

De toename van de vraag naar olie is groter dan de stijging van het aanbod. Het oliekartel OPEC, Rusland en hun bondgenoten verhogen de olieproductie slechts heel geleidelijk. Ze verhogen de productie elke maand met 400.000 vaten per dag. Daardoor verminderen de olievoorraden. De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs spreekt van een nooit geziene daling.

Diesel duurder dan ooit

De sterke prijsstijging op de internationale markten heeft tot gevolg dat Belgische consumenten hun energiefactuur fors zien oplopen. Vooral gezinnen met een variabel gascontract voelen de hogere prijs het snelst. Intussen steeg de maximumprijs van diesel dinsdag naar een recordhoogte van 1,652 euro per liter.

Goldman Sachs zegt dat de dalende voorraden de olieprijs kunnen doen stijgen naar 90 dollar per vat. Een directeur van Vitol, de grootste onafhankelijke oliehandelaar, riep dinsdag de OPEC+-landen op hun productie meer te verhogen dan gepland. Die landen vergaderen volgende week maandag. Ze beslissen dan hoeveel olie ze zullen oppompen in november.

Elektriciteitspannes

In China is het energieprobleem nog nijpender, want daar liggen fabrieken stil door almaar grotere elektriciteitstekorten. Koud herfstweer, lage steenkoolvoorraden en strengere uitstootnormen leiden in het noordoosten van China - de exportregio van het land - tot almaar grotere stroomproblemen.

Tijdens de piekuren is vorige week al een stroombeperking ingevoerd, waarbij werd gevraagd geen energieslurpende toestellen zoals microgolfovens te gebruiken. Nu valt de elektriciteit er volgens staatsmedia almaar vaker en langer uit. Stroomtekorten doen ook fabrieken stilvallen.

Er wordt gevreesd voor nieuwe problemen in het produceren en verschepen van computerchips.

Daarom wordt gevreesd voor nieuwe problemen in het produceren en verschepen van computerchips. Dat chiptekort plaagt al maanden de opstart na de coronaschok. Eson Precision, dat componenten levert aan Apple, liet zondagavond weten dat het zijn fabriek ten westen van Sjanghai tot donderdag stillegt. Het zegt dat te doen op vraag van de lokale overheid.

Al sinds de herstart na de coronacrisis loopt de logistieke wereldhandel stroef. Dat komt omdat de ongelijke heropstart internationale vaarroutes in de war stuurde.