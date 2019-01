Europese groei is stilgevallen

De zwakke economie vormt een dilemma voor de Europese Centrale Bank, die net begonnen is de jarenlange sitmulus terug te draaien.

De Europese economie is tot stilstand gekomen. Dat leert de invloedrijkste barometer van de eurozone, de maandelijkse rondvraag van onderzoeksbureau IHS Markit bij duizenden inkoopmanagers. Uit die rondvraag distilleert de PMI (purchasing managers index) en die zakte in januari voor de industrie van 51,4 naar 50,5 punten. Dat is ternauwernood boven 50 punten, de grens tussen een groei en een krimp van de activiteit.

Ook inclusief de diensten is er met een PMI op 50,7 punten, van 51,1 punten in december nauwelijks nog sprake van groei.

Een grote verrassing is de terugval niet: de Italiaanse economie is al in een recessie gesukkeld, de Duitse kon het R-woord maar ternauwernood vermijden.

De scherpe terugval plaatst de Europees centraal bankiers voor een dilemma. Die kunnen moeilijk blijven volhouden - zoals voorzitter Mario Draghi zelf en hoofdeconoom Peter Praet lang deden - dat de groeivertraging in de eurozone een tijdelijk fenomeen is.

De jongste tijd benadrukken Draghi & co dan ook dat de stimulus verre van voorbij is, ook al koopt de centrale bank geen extra schulden meer op. Omdat er elke maand schulden op de tot meer dan 4.700 miljard euro gezwollen balans vervallen, blijft de ECB nog voor enkele miljarden per maand schulden kopen om te vermijden dat de balans zou krimpen.

Ook het eerste kwartaal dient zich zwak aan en doet de vraag rijzen of de groeivertraging nog wel tijdelijk kan genoemd worden Bert Colijn ING-econoom

En vooral: de centraal bankiers benadrukken dat de beleidsrente nog langer op nul kan gebetonneerd blijven, mogelijk zelfs tot in 2020. Tot wanhoop van de door beleggers al jaren verguisde Europese banken, die door het jarenlange nulrentebeleid de rendabiliteit van hun kernmetier - kortlopende deposito's in langlopende kredieten recycleren - uitgehold zien.