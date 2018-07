Europese groei stelt teleur

In het zesde jaar nulrente lijkt de Europese groei weer te vervallen in een teleurstellende kruissnelheid.

Kon de strenge winter nog als excuus ingeroepen worden voor een zwak eerste kwartaal, dan is nu stilaan duidelijk dat de groeivertraging van de Europese economie na een verrassend sterk 2017 geen tijdelijk fenomeen is.

Na teleurstellende prestaties van de Franse en de Belgische economie over het eerste kwartaal, blijkt nu de eurozone in zijn geheel deze lente onder de verwachtingen gepresteerd te hebben. De eerste raming van de cijferaars van Eurostat leren dat de groei op 0,3 procent bleef steken , minder dan de 0,4 procent waar economen gemiddeld op rekenden. Jaar op jaar vertraagde het groeitempo van 2,5 naar 2,1 procent.

'Het vat met excuses lijkt stilaan uitgeput om de tragere groei als tijdelijk af te doen', zegt ING-econoom Bert Colijn. 'Het kan zijn dat het nog altijd tijdelijk is, maar maar duidelijk is dat de kruissnelheid nu lager is.'