Europese groei valt bijna stil

Eurostat meldt vrijdag op zijn website dat de groei in de eurozone en de Europese Unie (EU) in het vierde kwartaal met 0,1 procent is gestegen (kwartaal op kwartaal). Dat was slechter dan verwacht, want economen hadden een klim van 0,2 procent voorzien. In het derde kwartaal was er nog sprake van een expansie van 0,3 procent in beide zones. Jaar op jaar groeide de eurozone met 1 procent en de EU met 1,1 procent.