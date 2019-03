Europese telecom beducht voor monsterfactuur Duits 5G

In Mainz start vandaag de spectrumveiling die het krakkemikkige Duitse mobiele netwerk eindelijk boven het niveau van Albanië moet tillen.

Terwijl in België supersnel internet (5G) op de lange baan dreigt te belanden start vandaag in Duitsland de Duitse spectrumveiling voor supersnel internet. De Bundesnetzagentur in Mainz, de Duitse telecomwaakhond, wordt zonder twijfel wekenlang het epicentrum van de Europese telecom.

De veiling gaat namelijk een paar weken duren en beleggers zijn beducht voor een herhaling van wat vorig jaar in Italië gebeurde. Daar dreef in september de concurrentie tussen verschillende spelers - inclusief prijzenbreker Iliad - over 14 dagen en 171 biedrondes het prijskaartje tot 6,5 miljard euro op, tot jolijt van de Romeinse schatkist en afgrijzen van de belegger.

In Duitsland bieden vier spelers. Naast de drie huidige grote telecomspelers bij de oosterburen - marktleider Deutsche Telekom, Vodafone en Telefonica - is met 1&1 Drillisch ook een nieuwe speler aan de aftrap.

In Duitsland zullen er alleen zotte prijzen betaald worden als het tot een zinloze poging komt om nieuwkomer 1&1 Drillisch af te blokken Berenberg-telecomanalisten

Beurshuis Berenberg erkent dat die vrij onbekende vierde speler bij beleggers de vrees voor een 'irrationele' prijszetting aanwakkert. En dat je in Mainz op een prijskaartje van meer dan 8,5 miljard euro zou uitkomen als je de Italiaanse veiling zou doortrekken.

Toch denken de telecomanalisten van Berenberg dat het bij de oosterburen niet zo'n vaart gaat lopen. 'Duitse operatoren hebben geen dringende nood aan nieuw spectrum. Bij de bestaande 4G-netwerken is er, anders dan in de rest van Europa, nog heel veel onbenutte capaciteit. Bovendien is er ook nog veel ruimte om de 4G-basisstations van extra capaciteit te voorzien.'

Het beurshuis ziet maar één reden die naar 'zotte' prijzen kan leiden, namelijk 'een zinloze strategie om 1&1 Drillisch af te blokken'.

Zinloos, want 1&1 Drillisch heeft als virtuele mobiele operator tot 2030 het recht om voor 5G het netwerk van Telefonica in Duitsland te gebruiken. 'Het enige wat de drie huidige netwerkoperatoren dan zouden bereiken is een nog hogere schuldenberg, die hen zouden belemmeren in het halen van de strikte dekkingsvereisten'.

Die dekkingsvereisten zijn in tegenstelling tot Rome voor Berlijn, dat het geld sowieso tegen de plinten ziet klotsen, belangrijker dan de opbrengst van de veiling. Duitsland heeft een notoir slecht mobiel netwerk met veel zwarte gaten. Uit een studie van het Duitse consultingbureau P3 kwam het Duitse 4G-netwerk eind vorig jaar naar voren als rode lantaarn in Europa, met een nog slechtere dekking dan Albanië.