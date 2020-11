Europese toezichthouder geeft Londense City zware klap

Europese banken en beleggers mogen voor de handel in derivatencontracten in Londen niet onder Britse regels werken. Dat andere financiële wereldcentrum, New York, lacht in het vuistje.

‘We begrijpen dat deze situatie een uitdaging is voor de Londense kantoren van Europese banken. Mogelijk moeten zij ingrijpen om in orde te blijven met Europese wetgeving’, zegt de in Parijs gevestigde Europese toezichthouder ESMA bij de toelichting van zijn beslissing.

ESMA besloot - vijf weken voor het einde van de brexittransitieperiode - dat Europese banken en brokers die in Londen in derivaten handelen, vallen onder de Europese regelgeving. De Britse toezichthouder had gehoopt dat die banken onder Britse regels konden werken.

De Londense City is een wereldcentrum voor afgeleide producten. In de markt van renteswaps - goed voor 364.000 miljard dollar - speelt Londen een leidende rol. Bij een renteswap wisselen partijen rentebetalingen uit, bijvoorbeeld een vaste rente in ruil voor een variabele rente.

Goldman Sachs

Door de beslissing van ESMA dreigen banken verplicht te worden de derivatenhandel te verhuizen naar een ander land in de Europese Unie. Goldman Sachs besloot onlangs een nieuwe marktenzaal te installeren in Parijs. Ook andere banken hebben plannen om - voor het einde van het jaar - Londens personeel te verhuizen naar andere EU-landen.