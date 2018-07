‘Even wachten met beleggen in Brits pond'

De Britse munt heeft weinig last van het recente ontslag van twee belangrijke ministers, maar de meeste specialisten vinden de onzekerheid te groot om nu te beleggen in het pond.

De Britse premier Theresa May werd begin deze week geconfronteerd met het ontslag van brexitonderhandelaar David Davis en minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson. De twee waren het niet eens met de plannen om te streven naar het behoud van een douane-unie voor goederen met de Europese Unie.

Het pond reageerde eerst negatief op het ontslag van Johnson., maar de munt herstelde relatief snel.

Het vertrek van de twee ministers heeft ook een positief kantje’, zegt Michiel Verstrepen, econoom bij Degroof Petercam. ‘De kans op een zachtere brexit neemt toe.’ Nicolas Forest, hoofd obligatiebeheer van Candriam, voegt eraan toe: ‘May heeft haar positie versterkt en blijft wellicht aan de macht.’

Peter Wuyts, valutaspecialist bij KBC, merkt op dat het pond de jongste maanden zeer stabiel is tegenover de euro. ‘Enerzijds signaleert de Britse centrale bank dat ze wellicht schoorvoetend de rente zal verhogen. Anderzijds zijn de economische vooruitzichten onzeker. Er bestaat ook veel politieke onzekerheid. Krijgt May de meerderheid van haar partij achter zich? Is het brexitplan van de regering aanvaardbaar voor Europa?’

Britse centrale bank

De Britse centrale bank vergadert op 2 augustus over een verstrakking van het monetair beleid. Volgens de rentetermijnmarkt is er 80 procent kans dat de Bank of England dan de rente optrekt. Een hogere rente kan het pond ondersteunen.

Philippe Gijsels, de hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis, relativeert de veerkracht van het pond. ‘In normale omstandigheden stijgt het pond tegenover de euro als de dollar verstevigt. Dat is de jongste maanden niet gebeurd. In dat opzicht is het pond relatief zwak.’

Gijsels verwacht dat het pond relatief stabiel blijft, maar raadt beleggers aan voorzichtig te zijn. ‘Wij beleggen weinig in pond. Als er iets fout gaat, kan het pond flink dalen. We wachten op meer duidelijkheid over de brexit. Wait and see.’

Risico's

Wuyts beklemtoont dat de politieke toestand moet opklaren. ‘De visibiliteit is heel beperkt. Zolang dat duurt blijft het pond wellicht in een smalle band schommelen. Als er politieke chaos ontstaat en geen akkoord komt over de brexit kan het pond flink dalen. Als er concrete stappen worden gezet naar een zachte brexit kan het pond stijgen.’

Obligatiebeleggers proberen volgens Wuyts dit soort binaire risico’s te vermijden. ‘Ze wachten best even af.’ Ook Verstrepen maant beleggers aan tot voorzichtigheid.