Evergrande garandeert betaling eerste schijf intresten

Die mededeling zou de gemoederen op de financiële markten wat moeten bedaren. De beurswaarde van Evergrande is dit jaar al gezakt tot amper 5,5 miljard dollar, een tiende van vier jaar geleden. Sommige beleggers vrezen bovendien dat de eventuele val van Evergrande een domino-effect in China en de rest van de wereld kan hebben gezien de omvang van het bedrijf.

Evergrande is de op één na grootst vastgoedontwikkelaar in China en kampt met een enorme schuldenberg van 300 miljard dollar. Dat is te vergelijken met de schuldpositie van een land als Portugal en komt overeen met 2 procent van het Chinese bnp.

Evergrande garandeert nu een eerste schijf te betalen, maar daarmee is de kous dus niet af. Donderdag moet het nog eens met 83,5 miljoen dollar over de brug komen, en volgende week woensdag met 47,5 miljoen dollar. Tegen eind dit jaar staat er nog eens voor 600 miljoen dollar betalingen op de agenda. En in maart vervallen voor 2 miljard dollar obligatieleningen. In april voor nog eens 1,45 miljard.