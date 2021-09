Ex-aandeelhouders Xeikon kraaien victorie

Een Nederlandse rechter heeft de misnoegde ex-aandeelhouders van Xeikon gelijk gegeven dat het uitkoopbod op het grafische bedrijf van zeven jaar geleden veel te laag was. Ze krijgen een flink hogere vergoeding.

Het is een unicum in de recente beursgeschiedenis. Een rechter heeft bepaald dat een geslaagd bod op een beursgenoteerd bedrijf veel te laag was in vergelijking met de werkelijke waarde.

In 2014 haalde een investeringsconsortium rond Bencis Xeikon van de beurs tegen 5,85 euro per aandeel. Bijna twee jaar later verkocht de overnemer het grafische bedrijf voor 11,75 euro per aandeel aan de Amerikaanse groep Flint. Xeikon heeft zijn hoofdzetel in Lier. De producent van druktoestellen, prepressmachines en drukinkten is een spin-off van Agfa-Gevaert. Het aandeel noteerde in Amsterdam.

Een groep minderheidsaandeelhouders, onder leiding van de Nederlandse beleggersactivist Frans Faas en de uitgever Bart Goemaere van BeursTips, vond de overnameprijs een habbekrats. Zij trokken naar de rechter om een hogere prijs af te dwingen. De groep vertegenwoordigt iets minder dan 5 procent van het kapitaal. Volgens hen speelde ook belangenvermenging mee door hoofdaandeelhouder Punch, intussen omgedoopt tot Iep Invest.

Onafhankelijke expert

Een onafhankelijke expert die de rechtbank had aangesteld, berekende een jaar geleden dat Xeikon op het moment van de overname, op 31 januari 2014, 9,73 euro per aandeel waard was. De rechter volgt dat oordeel. In die prijs zit ook een vergoeding voor wanbeheer.

11,42 xeikon-prijs Samen met de gecumuleerde rente, krijgen de Xeikon-aandeelhouders die naar de rechter trokken 11,42 euro per aandeel.

In een tussenvonnis had de rechtbank ook al uitgehaald naar het beurshuis Petercam, dat de geboden prijs als onafhankelijke partij als fair had bestempeld.