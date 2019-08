Ex-toplui Fed: 'VS hebben onafhankelijke Fed nodig'

Vier voormalige voorzitters van de Amerikaanse centrale bank (Fed) roepen president Donald Trump op de autonomie van de Fed te respecteren.

'We zijn verenigd in de overtuiging dat de Fed en zijn voorzitter los van politieke druk op korte termijn onafhankelijk moeten kunnen handelen in het belang van de economie.' Dat zeggen Paul Volcker, Alan Greenspan, Ben Bernanke en Janet Yellen in een opiniestuk in de zakenkrant The Wall Street Journal. Ze merken op dat ze samen 40 jaar de Fed hebben geleid en zijn benoemd door zowel Democratische als Republikeinse presidenten.

De perceptie dat het monetair beleid politiek gemotiveerd is, kan het vertrouwen van het publiek in de centrale bank ondermijnen. Voormalige Fed-toplui

De vier ex-toplui van de Fed reageren op de herhaalde druk en kritiek van Trump op de centrale bank en voorzitter Jerome Powell. Trump vroeg de Fed maandag te reageren op de 'muntmanipulatie' van China. 'Luistert u, Federal Reserve?', tweette hij. De president pleitte vorige week voor een 'grote renteverlaging'.

'De economie is het sterkst en werkt het best als de centrale bank onafhankelijk is van politieke druk op korte termijn en zich uitsluitend baseert op gezonde economische principes', zeggen de vier voormalige centraal bankiers.

Vertrouwen

'Onderzoek toont aan dat monetair beleid gebaseerd op politieke overwegingen (in plaats van economische) leidt tot slechtere economische prestaties op lange termijn. Zelfs de perceptie dat het monetair beleid politiek gemotiveerd is, kan het vertrouwen van het publiek in de centrale bank ondermijnen.'

Onafhankelijkheid wil volgens de auteurs niet zeggen dat de centrale bank geen rekenschap verschuldigd is. Ze merken op dat de voorzitter en directieleden van de Fed deelnemen aan hoorzittingen in het Congres.