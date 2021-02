Extra rugdekking voor overnamebod op Zenitel

Zenitel is een specialist in 'kritische' communicatiesystemen, zoals op buitengaatse olieboorplatformen

De ondernemersfamilie Van de Vyvere ruilt haar belang in de beursgenoteerde communicatiespecialist voor één in het toekomstige 'private' Zenitel en verhoogt zo de slaagkansen van het bod.

De kans dat Zenitel binnenkort van de beurs verdwijnt, is een stuk groter geworden. De families Donck en Desimpel, die via de holding 3D al 48 procent van de specialist in crisisbestendige communicatiesystemen controleren, kondigden in december een bod aan tegen een premie van 38 procent op de toenmalige beurskoers.

3D kreeg meteen steun bij het bod van de familie Leysen achter de verzekeringsmakelaar Vanbreda Risk & Benefits, die 12 procent in handen heeft. En nu schaart ook een vierde familie zich achter de deal: de Matexi-familie Van de Vyvere, via hun investeringsgroep QuaeroQ. Met de extra 15 procent zijn de overnemers nu al zeker van 75 procent van de Zenitel-stukken.

QuaroQ verkoopt zijn participatie aan het 3D-overnamevehikel, House of Thor, tegen de biedprijs van 22,75 euro per aandeel. Tegelijk neemt QuaeroQ-moederholding Abacus tegen dezelfde voorwaarden een belang van 10 procent in House of Thor.