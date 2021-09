‘Extreme pieken in grondstoffenprijzen worden het nieuwe normaal’

Terwijl sommige grondstoffen zoals aluminium en gas tegen records noteren, zijn andere sinds de piek in mei fors teruggevallen, zoals ijzererts en hout. Maar door de lage voorraden en jarenlange onderinvesteringen worden extreme prijsstijgingen het nieuwe normaal, waarschuwen analisten.

Een ton aluminium kostte maandag op de London Metal Exchange voor het eerst in 15 jaar meer dan 3.000 dollar. In drie weken is het metaal 15 procent duurder geworden. Beleggers vrezen voor een aanbodtekort. In de eerste plaats legde China zijn smelters deels stil als deel van een plan om de CO2-uitstoot dit jaar niet boven die van het prepandemiejaar 2019 te laten stijgen. Ten tweede kampen de Europese aluminiumsmelters met recordprijzen voor emissierechten en elektriciteit, waardoor ze de prijzen moeten optrekken. En ten derde hindert een staatsgreep in het West-Afrikaanse Guinee de ontginning van bauxiet. Guinee is na Australië de grootste producent van bauxiet, het rode erts dat nodig is om aluminiumoxide te maken dat op zijn beurt nodig is voor afgewerkt aluminium.

De essentie Veel metalen noteren op het hoogste peil in jaren, of zelfs op records.

Het snelle herstel van de economie leidt tot een hogere vraag, terwijl corona onderbrekingen in de productie en toelevering veroorzaakte.

De ontginners kunnen de gestegen vraag niet volgen omdat er sinds 2008 te weinig geïnvesteerd is.

Omdat de voorraden uitgeput raken, zijn de buffers weg. Een kleine stijging van de vraag of onderbreking van het aanbod kan tot extreme prijsstijgingen leiden.

Het dure aluminium is een opdoffer voor grote gebruikers zoals Coca-Cola en AB InBev, die hun dranken voor een groot stuk in blikjes verkopen. Het komt boven op de prijsstijgingen voor andere grondstoffen. AB InBev waarschuwde in zijn jongste kwartaalrapport dat het moeite heeft de gestegen prijzen door te rekenen.

Voorraden

‘Door het snelle vaccingedreven herstel van de economie is de vraag naar bijna alle grondstoffen, met uitzondering van olie, gestegen tot boven het peil van voor corona’, schrijft Jeffrey Currie, grondstoffenanalist van Goldman Sachs, in een rapport over de sector. ‘Dat heeft een impact op de voorraden, die fors zijn gezakt. Die combinatie leidt ertoe dat het systeem in toenemende mate is blootgesteld aan aanbodschokken of onverwachte stijgingen van de vraag.’

‘De meeste tekorten hebben weinig te maken met corona’, gaat de analist voort. ‘De zaadjes werden geplant na de financiële crisis in 2008. Die heeft geleid tot een ineenstorting van de langetermijninvesteringen in de ‘oude economie’ zoals de mijnbouw, ten voordele van een kortere investeringscyclus in de nieuwe economie. Dat maakt dat de ontginners vandaag niet kunnen voldoen aan de gestegen vraag. Om meer investeringen in mijnbouw te zien, moeten de prijzen langdurig hoog genoeg liggen om de groeiende risico’s die met zulke projecten gepaard gaan te compenseren.’

Voorproefje

Als het deze winter kouder dan normaal wordt, staat de Europese energiemarkt voor een winterstorm. Dat is een reële bedreiging voor energie-intensieve sectoren. Jeffrey Currie Hoofd grondstoffenanalyse Goldman Sachs

Omdat de voorraden uitgeput zijn, veroorzaken zelfs kleine haperingen in de bevoorrading of een licht hogere vraag abnormaal grote prijsstijgingen, meent Goldman Sachs. ‘Dat wordt het nieuwe normaal. De spectaculaire klim van Europees aardgas met 170 procent dit jaar biedt ons een voorproefje. De combinatie van wat minder Russische import, de lage opbrengst van windenergie in Centraal-Europa en die van waterkracht in Zuid-Europa door de droogte hebben de voorraden tot een dieptepunt geduwd. Dat leidt tot een vrees voor tekorten. Als het deze winter kouder dan normaal wordt, staat de Europese energiemarkt voor een winterstorm. Dat is een reële bedreiging voor energie-intensieve sectoren.’

Door het peperdure gas draaien de oude steenkoolcentrales in Europa op volle toeren. Maar ook hun kostprijs gaat snel de hoogte in, want om meer te produceren moeten ze meer dure emissierechten aankopen. Daardoor stoot Europa ook niet minder, maar meer CO2 uit. De politieke druk voor een snelle transitie naar groene energie ligt bovendien mee aan de basis van het gastekort. Het deed reuzen als Shell en Total hun investeringen in gasexploratie fors terugschroeven.

Bouwhout en ijzererts

Niet alle grondstoffenprijzen pieken. Sinds de records van mei halveerden de prijzen voor bouwhout en ijzererts. Voor hout is de balans opnieuw meer in evenwicht. In Canada gingen meer houthakkers en zagerijen aan het werk. Tegelijk is de doe-het-zelfwoede van de Amerikanen geluwd.

Als reden voor het goedkopere ijzererts moeten we naar China. ‘Peking heeft meerdere hoogovens stilgelegd om zijn CO2-uitstoot te verminderen’, zegt Citigroup. ‘Bovendien tempert de overheid de bouwwoede in het land. De vastgoedsector zal minder staal afnemen. De prijsdaling zal op de ontginners van ijzererts wegen: BHP Group, Rio Tinto, Vale en Fortescue Metals.’

Onze voorkeur in de sector gaat naar Glencore, Freeport, First Quantum en Anglo American. Patricia Hove Analiste Jefferies

Het beurshuis Jefferies vindt die aandelen nog wel koopwaardig. ‘Hun waarderingen zijn laag genoeg na de recente correctie’, zegt analist Patricia Hove. ‘Al gaat onze voorkeur naar Glencore, Freeport, First Quantum en Anglo American. Zij zitten meer in metalen als koper, nikkel, kobalt en aluminium. Die zijn cruciaal in de energietransitie.’