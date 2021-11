FDA bezorgt Moderna zeldzame opdoffer

Op Wall Street - waar de Dow 22 jaar na het boek eindelijk écht 36.000 punten aantikt - gaat Moderna met alle aandacht lopen.

De wegen van de FDA - de cruciale poortwachter tot de vetpotten van de Amerikaanse markt - zijn ondoorgrondelijk. Vraag maar aan Galapagos, of - minder dramatisch - UCB.

Nu stoot ook hoogvlieger Moderna na een lange zegereeks op een verkeersdrempel, opgeworpen door de FDA. De biotechgroep kondigde op Halloween aan dat Silver Spring meer tijd nodig heeft om het Covid-19 vaccin van Moderna goed te keuren bij tieners.

Een opdoffer, aangezien het rivaliserend vaccin van Pfizer en BioNTech wél al goedgekeurd is, sinds vorige vrijdag zelfs ook voor kinderen vanaf 5 jaar.

Het aandeel duikt 5 procent lager naar 327 dollar en noteert nu bijna een derde onder de piek van deze zomer. Ook nu nemen beleggers met een beurswaarde van 132 miljard dollar flink wat voorschot op recurrente booster shots de komende jaren voor een ruim deel van de bevolking.

Daarom is Moderna al langer een favoriet van baissespeculanten: 4,2 procent van de aandelen is geshort, becijfert informatieleverancier Bloomberg. Dat is meer dan de eeuwige favoriet Tesla (3,7%): de pionier in elektrische auto's is nochtans een notoir kerkhof van shorters, maar toch blijven die er enigszins masochistisch op afkomen.

Aan het andere uiteinde van de S&P500 noteert Franklin Resources . De specialist in actief vermogensbeheer legt 1,75 miljard dollar neer voor Lexington Partners, om zo sterker te staan in private equity. Zeg maar om aan 'stock picking' te doen op de private in plaats van de publieke markt. Beleggers zien de diversificatie wel zitten en sturen de beheerder ruim een tiende hoger naar 35 dollar.

Moderna en Franklin zijn de uitschieters op een vrij vlakke markt. De Dow Jones sloopte vlak na opening wel voor het eerst de grens van 36.000 punten.

Dow 36.000!

En dat doet beleggers met wat kilometers op de teller meteen denken aan 'Dow 36,000'. Een zeer bullish beursboek dat eind 1999 verscheen bij een Dow rond 11.000 punten. Drie jaar later kwijnde de Dow weg tegen minder dan 8.000 punten en kwijnde ook Dow 36,000 weg in de ramsjbakken van Barnes & Noble.

The Washington Post serveerde het boek al bij publicatie af onder de kop 'A Number of Problems' en omschreef het later als 'waarschijnlijk het meest spectaculair foute beleggingsboek ooit'.