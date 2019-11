FOMO, de vier letters die de eindejaarsrally aanvuren

Beleggers vrezen niet langer een recessie, ze vrezen nu het beursfeestje te missen.

Na een korte aarzeling, hervatten de Europese beurzen op kousenvoeten hun eindejaarsrally. In Brussel tikte de Bel20 in de ochtendhandel met 3.892 punten een nieuwe hoogste peil sinds de zomer van 2018 aan. De Brusselse beursbarometer is sinds nieuwjaar nu exact 20 procent gestegen.

De belangrijkste reden is in vier letters samen de vatten: FOMO. Ofte the 'fear of missing out'. De belangrijkste angst bij beleggers is niet langer die voor een recessie, wel die om het feestje op de beurzen te missen.

Dat leert de jongste maandelijkse rondvraag van beurshuis Bank of America Merrill Lynch bij 230 vermogensbeheerders. De grootste vermogensbeheerder ter wereld, Larry Fink van de gigant Blackrock, had het dit voorjaar al over een melt-up van de beurzen.

Schermvullende weergave ©Bank of America Merrill Lynch

Eén statistiek spreekt boekdelen: bij de ondervraagden zijn er nu 6 procentpunt meer optimisten over de wereldeconomie - zij die de komende 12 maanden betere groei verwachten - dan pessimisten, begin oktober waren er nog 37 procentpunt meer pessimisten (zie screenshot). 'Die stijging met 43 procentpunt op één maand is een record sinds de start van de rondvraag in 1994', merkt hoofdstrateeg Michael Hartnett op. 'Dit is FOMO aan het werk'.

Het toegenomen beleggersvertrouwen blijkt ook uit een andere rondvraag bij vermogensbeheerders, die van het Duitse onderzoeksinstituut ZEW. Die barometer van het beleggersvertrouwen in de Duitse economie is sinds augustus van minus 44 punten naar de huidige minus 2 punten gestegen. Dat is nog lang niet euforisch, maar een groot contrast met het doemdenken deze zomer.

Sinds halverwege augustus tekent zich ook een markante rotatie op de aandelenmarkten af: beleggers hebben even genoeg van de crisisbestendige stabiele groeiers die ze tot nog toe de stratosfeer in joegen en opteren nu voor de zwaar afgestrafte conjunctuurgevoelige aandelen uit onder meer de auto-, chemie- en banksector.

Party like it's 1995