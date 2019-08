FSMA vecht robbertje uit met Picanol

Volgens de beurswaakhond heeft Picanol al sinds 2017 de facto controle over Tessenderlo, de weefgetouwenfabrikant ontkent.

Een opvallende boodschap van de FSMA. Volgens de beurswaakhond heeft de weefgetouwenfabrikant Picanol sinds 2017 juridisch de zeggenschap over Tessenderlo en had hij bijgevolg sindsdien Tessenderlo integraal moeten opnemen in de jaarrekeningen.