FSMA voert selectief shortverbod in

De Belgische beurswaakhond FSMA heeft maandagavond besloten op Euronext Brussel het shorten van 17 zwaar afgestrafte aandelen te verbieden. De maatregel moet helpen de rust te doen terugkeren.

Verwijzend naar Europese regelgeving die toelaat in te grijpen bij ongewoon grote koersvallen, kondigde de FSMA maandagavond een verbod op shortselling aan voor een beperkte selectie aandelen. Het gaat om 17 aandelen die maandag meer dan 10 procent verloren: AB InBev, Aedifica, Ageas, Barco, Biocartis, CFE, Celyad, Econocom, Gimv, KBC Ancora, KBC Groep, Kinepolis, Montea, Retail Estates, Sequana, Solvac en WDP. Het shortverbod gold enkel voor dinsdag maar is verlengbaar. De laatste keer dat de FSMA een shortverbod oplegde, was in de zomer van 2011 tijdens de eurocrisis.

Wat is shorten?

Wie een aandeel koopt, hoopt dat de koers in de toekomst zal stijgen. Als belegger neem je dan een 'long'-positie in. Bij een 'short'-positie is het net omgekeerd en speculeer je op een daling van de koers. De investeerder doet dat niet met eigen aandelen, maar met aandelen die hij (tegen een vergoeding) heeft geleend. Hij verkoopt die aandelen onmiddellijk in de hoop ze later goedkoper te kunnen terugkopen en daar winst op te boeken.

Kan shorten de marktwerking verstoren?

Bij het brede publiek heeft shorten geen goede naam. Het wordt beschouwd als een vorm van cynische speculatie. Sommigen denken dat shorters slechte bedoelingen hebben en een bedrijf willen doen omvallen. Academici zien dat helemaal anders. 'Als je long gaat, ga je ervan uit dat de koers de echte waarde van een aandeel niet weerspiegelt. Bij short gaan denk je dat een bepaald aandeel eigenlijk overgewaardeerd is', legt financieel econoom Gertjan Verdickt uit. Vaak willen shorters met hun positie ook een bepaalde druk uitoefenen op een bedrijf, bijvoorbeeld omdat ze niet akkoord gaan met het beleid en dat willen bijsturen. 'Shorten zorgt voor enorm veel prijsefficiëntie en brengt de waardering meer in balans', zegt Verdickt.

Wat is de bedoeling van een shortverbod?

De FSMA wil met deze maatregel een beetje meer rust brengen op de Brusselse markt. 'Het is de bedoeling de wanordelijke terugval van een aantal aandelen en speculatie à la baisse tegen te gaan', zegt woordvoerder Johan Corthouts.

Haalt een shortsellingverbod iets uit?

'We bevinden ons in een abnormale situatie en dan kan shortselling bepaalde zaken versterken naar beneden toe', meent Gert Bakelants, hoofdredacteur van De Belegger. 'Gewone beleggers zijn daar niet mee gediend. Dat kan tot paniekverkopen leiden. Vanuit dat oogpunt kan ik begrijpen dat beurswaakhonden een shortverbod instellen.' Volgens Verdickt daarentegen heeft een shortverbod geen positieve impact op dalende markten, integendeel. 'Als landen shorten niet meer toelaten, krijg je meer volatiliteit en meer extreme koersen, vooral bij kleinere, minder liquide aandelen.'

Verbieden ook andere landen shortselling?

Italië en Spanje voerden vorige week al een verbod in voor een aantal aandelen. Gisteren was in Milaan opnieuw een shortverbod voor 20 aandelen van kracht. Ook Frankrijk sprong op de kar door het shorten van 92 aandelen te verbieden. In Spanje is een maand lang alle shortselling verboden.

Is shorten iets voor de kleine belegger?