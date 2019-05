FSMA waarschuwt voor wijnoplichters

Volgens de financieeltoezichthouder gaan vaak oplichters schuil achter op het eerste zicht aanlokkelijke wijnbeleggingen.

De FSMA waarschuwt het publiek voor aanlokkelijke aanbiedingen om te beleggen in wijn, want vaak gaan achter die aanbiedingen oplichters schuil die maar één doel hebben: uw geld stelen. De waakhond komt in actie omdat de voorbije weken veel consumenten lieten weten dat ze benaderd zijn door zulke bedrijven.

De slachtoffers vertellen volgens de FSMA meestal dat ze zijn gecontacteerd na belangstelling te hebben getoond voor reclame voor sterk renderende beleggingen op sociale netwerken of websites. Een paar dagen later worden zij opgebeld door een verkoper die hen beleggingen in wijn aanbiedt. Hij nodigt hen uit om een kijkje te nemen op het online platform voor aan- of verkoop van wijn. Soms worden slachtoffers ook opgebeld zonder dat zij zelf iets hebben ondernomen.

Grand cru

De bedrijven stellen zich voor als ‘specialisten in beleggingen in grand cru’s’. Zij beweren dat zij die beleggingen voor iedereen toegankelijk willen maken via een online platform. Het bedrijf stelt voor om flessen te kopen die het vervolgens voor de beleggers bewaart in een wijnkelder. Daarna gaat het op zoek naar grote kopers om een mooie winst te behalen. De kandidaat-belegger hoeft dus niets te doen, het bedrijf ‘regelt alles’.



Dat is volgens de FSMA te mooi om waar te zijn. Ondanks al die beloftes recupereren de beleggers hun geld uiteindelijk nooit. De oplichters slagen er soms maandenlang in de illusie hoog te houden. Ze storten soms zelfs geld op de rekening van hun slachtoffers, zogezegd als eerste winst. Maar hun enige doel is slachtoffers te overtuigen meer te beleggen. Sommige fraudeurs vragen ook extra geld, bijvoorbeeld om zogezegd belasting op de winst te betalen.

Identiteit controleren

De FSMA raadt beleggers aan op hun hoede te zijn als er buitensporige winsten worden beloofd. 'Als een rendement te mooi is om waar te zijn, is het dat meestal ook.' Een ander advies is altijd grondig de identiteit van een bedrijf en de website te controleren. Opdringerige contactpersonen of rekeningnummers in andere landen dan de zetel van het bedrijf zijn vaak ook een aanwijzing van fraude.

De toezichthouder somt ook enkele namen van verdachte bedrijven op die de afgelopen weken actief waren:

www.cabinetconseildexpert.com

www.grandscrus-europe.com

www.lgc-wine.com

www.pfm.cabinetconseildexpert.com

www.place-aux-vins.com