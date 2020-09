Familiebedrijven maken furore als slimme crisisbelegging

Zeker nu de techrally op zijn limieten botst, bieden familiebedrijven een goede verzekeringspolis voor beleggers. Bedrijven met een familiale aandeelhouder scoorden in de eerste jaarhelft gemiddeld 6,2 procentpunten beter op de beurs dan niet-familiale bedrijven. Wat is het familiegeheim?

In time of test, family is best. Die oude volkswijsheid is springlevend in het huidige beursjaar. In crisistijd blijken familiebedrijven resistenter en beter gewapend dan andere bedrijven. Ze houden hun omzet en winst beter op peil en ze zijn beter opgewassen tegen grote koersschommelingen. Gemiddeld bieden familiebedrijven sinds 2006 een koerswinst die jaarlijks 4,7 procentpunten hoger ligt dan niet-familiebedrijven, leert een onderzoek van Credit Suisse.

In coronatijden is die outperformance nog indrukwekkender. Familiebedrijven, waar een oprichter of diens nazaten meer dan 20 procent van het kapitaal en de stemrechten controleren, presteerden 6,2 procentpunten beter in de eerste jaarhelft dan bedrijven zonder familiale aandeelhouder.

In Brussel noteren enkele treffende voorbeelden. Lotus Bakeries , al sinds 1932 gecontroleerd door de Lembeekse familie Boone, trok sinds januari 27 procent hoger. Een koerswinst waarmee het de koekjeskolossen Nestlé (+4,72%) en Mondelez (+7,27%) ver achter zich laat.

Colruyt , al sinds 1928 in handen van de gelijknamige familie, doet het met een winst van 16,5 procent beter dan andere genoteerde retailgroepen als Ahold Delhaize (+14 procent), Carrefour (-6%) en Tesco (-14%).

Zelfs een industrieel nichebedrijf als Resilux in handen van de Wetterse zakenfamilie De Cuyper, heeft de coronacrisis al helemaal verteerd (+1,75% sinds januari)

Ook in sectoren die merkbaar meer onder corona leden, hielden familiebedrijven beter stand. Roularta (-7,7% sinds januari) toont zich meer dan dubbel zo weerbaar als de Britse uitgever Pearson (-16%). Bedrijven die sterk afzagen - denk aan Sioen (-17% sinds januari) - doen nog altijd beter dan de brede Brusselse markt. Alleen de lingerieproducent Van de Velde en de aardgasrederij Exmar slagen er niet in om de markt te kloppen (zie tabel).

Conservatiever model

Wat verklaart de kracht van familiebedrijven? Een woord: de langetermijnfocus. 'Hun blikveld is verder en hun betrokkenheid is automatisch groter omdat hun eigen portemonnee gelinkt is aan de prestaties van hun bedrijf', zegt Eugene Klerk. Vanuit Londen bestudeert hij al jaren familiebedrijven voor Credit Suisse.

'Het meer conservatieve financiële model dat familiebedrijven hanteren, geeft in crisistijd een extra beschermlaag', vervolgt de Nederlander. 'Ze hebben doorgaans een lagere schuldgraad en genereren meer cash. Dat zijn twee criteria die in meer risicoschuwe periodes een grote rol spelen in de hoofden van beleggers.'

Familiebedrijven deden ook minder een beroep op overheidssteun, wijst de studie uit. Slechts 46 procent deed een beroep op de tijdelijke werkloosheid, terwijl dat bij niet-familiale bedrijven 55 procent was.

In de bevraging blijkt dat familiebedrijven in recessietijd vaker herstructureringen durven door te voeren. Ze diversifiëren dan weer minder vaak in hun product- of dienstenaanbod.

Generatieconflict

Schertsend klinkt het soms dat de eerste generatie welvaart creëert, de tweede generatie ze erft en de derde generatie ze vernietigt. In dat cliché blijkt enige vorm van waarheid te zitten. Familiebedrijven die in handen zijn van de oorspronkelijke oprichter presteren op de beurs beter dan bedrijven die in handen zijn van diens kinderen of kleinkinderen. Daarvan is VGP een glansrijk voorbeeld. De logistiek vastgoedgroep is voor 34 procent in handen van oprichter Jan Van Geet en is dit jaar het best presterende familiebedrijf op de beurs van Brussel.

De erg jonge familiebedrijven doen het zeer goed, maar ook de erg oude. De 25 oudste familiebedrijven van Europa, waar al de zesde of zelfs zevende generatie de plak zwaait, presteren eveneens sterker dan bedrijven met de tweede of derde generatie aan het roer. In België is Miko een mooi voorbeeld. De koffiebrander werd in 1804 opgericht door de Turnhoutse familie Michielsen en kon in de voorbije 15 jaar ruim verdrievoudigen.

Te veel macht is dan ook weer niet goed. Bedrijven waarin de familie minder te zeggen heeft (minder dan 30 procent van het kapitaal), doen het iets beter op de beurs dan bedrijven waar de familie meerderheidsaandeelhouder is.

Dan nog doen alle familiebedrijven, ongeacht de generatie of de grootte van het belang, het nog altijd beter dan hun niet-familiale evenknieën. Over een periode van 15 jaar boeken ze jaarlijks 5 procentpunten meer omzet en 3 procentpunten meer brutobedrijfswinst dan niet-familiale bedrijven.

Achilleshiel