Fed-baas Powell opent deur voor afbouw obligatieaankopen

In zijn langverwachte toespraak in Jackson Hole gaf Fed-voorzitter Jerome Powell geen concrete timing voor het terugschroeven van de obligatieaankopen. Al liet hij verstaan dat de Amerikaanse centrale bank voor het jaareinde die stimulus kan beginnen afbouwen.

Het is al even duidelijk dat er in het Fed-bestuur onenigheid is over de timing van de afbouw ('tapering') van de obligatieaankopen. Inflatiehaviken in de Fed willen dit jaar nog beginnen met de tapering om te vermijden dat de inflatie ontspoort. Daar staat tegenover dat de Fed volhoudt dat de prijsstijgingen ‘tijdelijk’ zijn en het gevolg van ontwrichtingen door de pandemie. Bovendien hangt de besmettelijker deltavariant van het virus als een donkere wolk boven de economie.