Fed belooft 'Grote Drooglegging' snel te stoppen

Donald Trump, Recep Tayyip Erdogan en Carlos Brito: ze kunnen mogelijk straks allemaal opgelucht ademhalen als de Amerikaanse centraal bankiers niet meer in snel tempo dollars uit de markt halen.

Is de Grote Bocht van Jerome Powell straks compleet? De voorzitter van de Federal Reserve verraste vorige maand vriend en vele vijanden met de boodschap dat hij de renteverhogingen opbergt, nauwelijks een maand nadat Powell bezwoer dat de als een tierelier draaiende Amerikaanse economie nog minstens twee extra renteverhogingen kon verdragen.

De focus lag op het rentebeleid, niet onlogisch na de negen verhogingen sinds december 2015. Maar minstens even belangrijk vanuit beleggersstandpunt was het persbericht sloop over de balans. Ook hier de boodschap dat die niet langer op automatische piloot zal krimpen, maar 'bijgestuurd' zal worden naarmate de omstandigheden dat vereisen.

Verschillende centraal bankiers gaven deze week aan dat die bijsturing er misschien wel eens snel kan komen. Bestuurder Lael Brainard was gisterenavond in een interview met zakenzender CNBC vrij duidelijk. Ze legde opvallend de klemtoon op de vele economische risico's - ook en zeker in het buitenland - en zei dat de krimp 'waarschijnlijk later dit jaar moet beëindigd worden'.

Ook dat is een complete ommekeer vergeleken met 2018: toen Powell aangaf alleen op de sterke binnenlandse economie te focussen. Eerder op de week was er een gelijkaardige boodschap van Eric Rosengren, voorzitter van het Fed-kantoor in Boston. Namelijk dat de balans, nu zo'n 4.000 miljard dollar zwaar, sowieso groter zal blijven dan de ongeveer 1.000 miljard dollar vóór de financiële crisis van 2008, omdat de vraag naar liquiditeiten gewoon stukken groter is en er meer reserves nodig om een vlotte werking van de financiële markten te verzekeren.

De impact van die boodschap voor het beursklimaat is niet te onderschatten. Tijdens de crisisjaren kocht de Fed in bulk allerhande schulden, vooral staatsobligaties en herverpakte woonkredieten, op. Steeds meer van die schulden komen op de eindvervaldag. Als de Fed de cash uit die afgeloste schulden niet herinvesteert, krimpt de balans op 'automatische piloot'.

Bestuurder Lael Brainard over de balans van de Amerikaanse centrale bank (CNBC)

Vorig jaar haalden Powell & co op die manier liefst 500 miljard dollar uit de financiële markten weg. Het aanbod dollars krimpt dus, terwijl de vraag fors toegenomen is: door de belastingverlagingen van president Trump stijgt de Amerikaanse staatsschuld - sinds deze week meer dan 22.000 miljard groot - volgens ramingen van de begrotingswaakhond CBO elk jaar met zo'n 1.000 miljard extra.

Het gevolg is dat opkomende landen die boven hun stand leven hun dollarschulden niet meer geherfinancierd kregen, van Argentinië over Turkije tot Zuid-Afrika. Een groeimarktcrisis die bij beleggers de onrust over schuldenberg van bierreus AB InBev, tot voor kort het grootste beursgenoteerde bedrijf van de eurozone, sterk aanscherpte.