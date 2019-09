Fed-bestuurder: 'We nemen onnodige risico's'

James Bullard, de voorzitter van de Fed-afdeling in St. Louis, gaf vrijdag uitleg over zijn tegenstem bij de rentebeslissing van afgelopen woensdag .

De Amerikaanse centrale bank (Fed) knipte de rente met 25 basispunten tot 1,75 à 2 procent, maar Bullard wilde een verlaging van 50 basispunten. 'De Amerikaanse maakindustrie lijkt al in een recessie te zijn beland. Een grotere renteverlaging zou een verzekering zijn tegen een verdere daling van de inflatie en de vertragende economie', zegt de voorzitter in een geschreven verklaring op de website van de Fed in St. Louis.