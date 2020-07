Fed bezorgd over haperend economisch herstel

De forse stijging van het aantal coronabesmettingen is een 'nieuwe uitdaging', waarschuwt Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed).

Powell vreest dat de escalatie van de pandemie in de VS het economisch herstel zal doen stilvallen. 'De stijging van het aantal besmettingen en de invoering van beperkende maatregelen beginnen op de economische activiteit te wegen', zei hij woensdagavond op een persconferentie. Hij verwees onder meer naar cijfers over het gebruik van debet- en kredietkaarten door de Amerikaanse gezinnen.

Elke dag worden ongeveer 65.000 Amerikanen besmet door het coronavirus. Dat is bijna driemaal zoveel als midden juni, toen de vorige vergadering van de Fed plaatsvond.

Het is dan ook geen verrassing dat de Fed erg voorzichtig is over de economische vooruitzichten. 'De gezondheidscrisis weegt in de nabije toekomst zwaar op de economische activiteit, werkgelegenheid en inflatie', zegt de centrale bank in een mededeling. 'Die crisis vormt ook een aanzienlijk risico voor de economische vooruitzichten op middellange termijn.'

Stimulus

Zoals verwacht lanceert de Fed ondanks de verslechtering van de vooruitzichten geen extra stimulus. De centrale bank handhaaft de basisrente op 0 à 0,25 procent en beklemtoont dat ze de rente niet zal optrekken 'tot de economie op het goede spoor zit om maximale werkgelegenheid en de inflatiedoelstelling van 2 procent te bereiken'. De bestuurders van de Fed signaleerden in juni dat ze van plan zijn het nulrentebeleid minstens tot eind 2022 te handhaven.

De centrale bank herhaalt de belofte om in het huidige tempo staatsobligaties en herverpakte hypotheken te blijven kopen. Ze koopt nu elke maand voor 120 miljard dollar dergelijk schuldpapier.

Begrotingsbeleid

Powell herhaalde dat niet alleen het monetair beleid, maar ook het begrotingsbeleid de economie moet ondersteunen. 'De reactie van het begrotingsbeleid op de crisis was sterk, snel en breed en dat was gepast. Maar er is meer steun van het begrotingsbeleid nodig. Er is extra steun nodig voor mensen uit de horeca- en de toerismesector.'

Er is meer steun van het begrotingsbeleid nodig. Jerome Powell Voorzitter Amerikaanse centrale bank

In het Congres onderhandelen de Republikeinen en de Democraten over een nieuw pakket stimuli. De federale werkloosheidsuitkering van 600 dollar per week boven op de uitkering van de 50 staten loopt ten einde op 31 juli. De Democraten bepleiten een steunpakket van 3.000 miljard dollar met een verlenging van de federale uitkering. De Republikeinen stellen een pakket van 1.000 miljard dollar voor met een lagere federale uitkering van 200 dollar.