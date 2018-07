'Fed blijft rente geleidelijk verhogen'

De Amerikaanse centrale bank (Fed) gelooft dat een voortzetting van de geleidelijke renteverhogingen voorlopig de beste aanpak is, zegt voorzitter Jerome Powell.

Powell is dinsdag in de Senaat om er het halfjaarlijks rapport van de Fed over het monetair beleid toe te lichten. Hij merkt op dat de Fed met de geleidelijke renteverhogingen probeert zowel de inflatie onder controle te houden als de economische groei te ondersteunen.

'Enerzijds kan een te trage verhoging van de rente leiden tot hoge inflatie of excessen op de financiële markten', zegt Powell. 'Anderzijds kan een te snelle verhoging van de rente de economie verzwakken en leiden tot een te lage inflatie.' De Fed streeft naar maximale werkgelegenheid en 2 procent inflatie. Die doelstellingen zijn ongeveer bereikt.

De Fed heeft sinds het einde van het nulrentebeleid in december 2015 de basisrente in zeven stappen verhoogd naar 1,75 à 2 procent. De bestuurders van de centrale bank signaleerden in juni dat ze later dit jaar nog twee keer de rente met 25 basispunten willen optrekken.

Optimistisch

Powell is optimistisch over de economische vooruitzichten. 'Mijn collega's en ik geloven dat met een gepast monetair beleid de arbeidsmarkt sterk blijft en de inflatie dicht bij 2 procent in de komende jaren.'

De centraal bankier ziet verscheidene redenen voor dat optimisme. 'De rente en financiële toestand blijven gunstig, ons financieel systeem is veel sterker dan voor de crisis, het begrotingsbeleid blijft de groei ondersteunen en de economische vooruitzichten in de rest van de wereld zijn ondanks de grotere onzekerheid solide.'

Over de gevolgen van de handelsoorlog tussen de VS en de rest van de wereld is Powell voorzichtig. 'Het is moeilijk het resultaat van de huidige discussies over het handelsbeleid te voorspellen. Het risico van een onverwacht zwakke economie is ongeveer even groot als de mogelijkheid van sneller dan verwachte groei.'