Fed-chef voorspelt inflatiespurtje

Jerome Powell joeg Wall Street op stang met de boodschap dat Amerika maximale tewerkstelling nadert en ook inflatie iets te vroeg dood verklaard is. De Dow ging onderuit.

Het is een vrij onschuldig zinnetje over een statistische evidentie. Maar ook onschuldige zinnetjes of - zoals begin februari - vrij obscure indicatoren kunnen het immer manisch-depressieve Wall Street op stang jagen. 'De inflatie is de voorbije maanden gestegen en moet dit voorjaar nog duidelijker stijgen, eenmaal de zwakke cijfers van afgelopen lente uit de berekeningen wegvallen'.

Schermvullende weergave ©Federal Reserve

Met deze les statistiek geeft Jerome Powell, sinds februari de voorzitter van de Federal Reserve, de boodschap dat hij er vrij gerust op dat de Amerikaanse inflatie snel weer rond de doelstelling van 2 procent zal cirkelen. En dat bijgevolg de Amerikaanse centraal bankiers op koers blijven om behoudens onvoorziene omstandigheden de rente nog eens drie keer op te krikken later in 2018, bovenop de renteverhoging vorige maand.

Powell is in zijn korte carrière niet aan zijn proefstuk toe. Met zijn optimistische visie over de economie wakkerde Powell van bij zijn eerste publieke optreden eind februari de rentevrees aan. Dat is nu niet anders: op Wall Street dook de Dow Jones 2,3 procent lager.

De eerlijkheid gebiedt wel te stellen dat het gros van dat verlies niet op rekening komt van Powell. Wel op dat van Donald Trump. De Amerikaanse president dreigde China afgelopen nacht af met extra handelssancties, wat meteen de sluimerende vrees voor een escalerende handelsoorlog weer aanwakkerde.

Niet alleen over inflatie toont Powell, tot nog toe beschouwd als één van de meer doordachte benoemingen van de Amerikaanse president, zich vrij relaxed, dat geldt ook voor de andere doelstelling van de Fed: volledige tewerkstelling.

De Fed-voorzitter erkent dat de lage officiële werkloosheidsgraad van 4,1 procent de krapte op de arbeidsmarkt overschat, omdat er veel 'verborgen' werkloosheid is. 'Ook al is de onzekerheid rond vele indicatoren groot, de meest van hen suggereren dat de arbeidsmarkt in de buurt van volledige tewerkstelling is', luidt het.