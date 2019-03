Fed haalt ook Europese rente onderuit

De Europese obligatiemarkten zijn erg opgetogen over het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank (Fed). De obligatiekoersen stijgen flink, waardoor de langetermijnrente sterk daalt. De Duitse tienjaarsrente zakte even naar amper 0,034 procent. De Belgische rente ging voor het eerst sinds december 2017 onder 0,5 procent.

De rentedaling is een gevolg van de boodschap die de Fed woensdagavond uitstuurde. De Amerikaanse centrale bank signaleerde dat ze niet meer van plan is om in 2019 de rente te verhogen. Ze kondigde ook aan dat ze de afbouw van haar obligatieportefeuille vanaf mei vertraagt en eind september stopzet. De Fed behoudt dus een grote obligatieportefeuille, wat goed nieuws is voor de obligatiemarkten.