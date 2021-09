Fed hint op afbouw stimulus in nabije toekomst

De Amerikaanse centrale bank (Fed) zegt dat ze wellicht spoedig zal beginnen met de vermindering van de obligatieaankopen en signaleert dat een eerste renteverhoging in 2022 mogelijk is.

Ander belangrijk nieuws is dat de eerste renteverhoging misschien vroeger dan verwacht zal plaatsvinden. Er zijn nu evenveel bestuurders die een eerste renteverhoging in 2022 verwachten als er zijn die die in 2023 verwachten. In juni was er nog een duidelijke meerderheid die signaleerde dat de eerste renteverhoging wellicht in 2023 wordt doorgevoerd.