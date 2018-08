Fed hint op renteverhoging in september

De Amerikaanse centrale bank (Fed) ziet 'sterke' economische groei en is van plan het beleid van geleidelijke renteverhogingen voort te zetten.

De Fed besliste woensdag om haar basisrente voorlopig te handhaven op 1,75 à 2 procent. Het status quo werd algemeen verwacht. Maar dat betekent niet dat de renteverhogingen in de VS achter de rug liggen.

'We verwachten dat een geleidelijke, verdere verhoging van de basisrente verzoenbaar is met een duurzame expansie van de economie, een sterke arbeidsmarkt en een inflatie dicht bij de doelstelling van 2 procent', zegt de Fed in een toelichting bij het rentebesluit.

Die boodschap is dezelfde als deze die na de vorige vergadering, in juni, is gepubliceerd. De bestuurders van de centrale bank signaleerden toen dat ze dit jaar nog twee keer de rente willen verhogen. Als zij zoals verwacht om de drie maanden het monetair beleid blijven verstrakken, gaat de rente in september en december opnieuw omhoog.

Sterke groei

De enige verandering van de communicatie is de beschrijving van de economische conjunctuur. De Fed spreekt nu van 'sterke' economische groei in plaats van 'solide' groei. 'De uitgaven van de gezinnen en de bedrijfsinvesteringen zijn sterk gestegen.'

Met die passage verwijst de Fed impliciet naar de hoge groeicijfers die het Amerikaanse ministerie van Handel vorige week vrijdag publiceerde. De Amerikaanse economie groeide in het tweede kwartaal met 4,1 procent op jaarbasis. De hoogste groei in bijna vier jaar was te danken aan een sterke groei van de consumptie, investeringen en export. In het eerste kwartaal groeide de economische activiteit slechts met 2,2 procent.

De Fed verwacht niet dat de hoogconjunctuur leidt tot te hoge inflatie. 'Het monetair beleid blijft soepel. Dat ondersteunt de arbeidsmarkt en een duurzame terugkeer naar 2 procent inflatie.' De inflatie schommelt sinds een paar maanden rond 2 procent nadat ze jarenlang te laag was.

Trump

De Amerikaanse president Donald Trump is niet gelukkig met het vooruitzicht dat de rente nog zal stijgen. Hij bekritiseerde een paar weken geleden de renteverhogingen van de centrale bank. Het rentebesluit werd unaniem goedgekeurd door de acht stemgerechtigde berstuurders.