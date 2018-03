Fed hint op snellere renteverhoging vanaf 2019

De Amerikaanse centrale bank (Fed) verhoogt de rente en signaleert dat ze in 2019 en 2020 de rente sneller zal verhogen dan voorzien.

'De economische vooruitzichten werden de jongste maanden sterker', zegt de Fed in een toelichting van het rentebesluit. De centrale bank, die voor het eerst vergaderde onder leiding van de nieuwe voorzitter Jerome Powell, is daarom van plan om in 2019 en 2020 de rente meer op te trekken dan ze tot nu aangaf.

Zoals algemeen verwacht verhoogt de Fed woensdag zijn belangrijkste rentetarief met 25 basispunten naar 1,5 à 1,75 procent. Die renteverhoging werd unaniem goedgekeurd door de bestuurders. Aangezien er nauwelijks twijfel bestond over de verstrakking van het monetair beleid keken de markten vooral uit naar de plannen voor de komende maanden en jaren.

De Fed bevestigt dat hij later dit jaar de basisrente in twee stappen wil verhogen naar 2,1 procent. Maar hij wil daarna de rente verder optrekken naar 2,9 procent eind 2019 en 3,4 procent eind 2020. In december hintte de centrale bank op een meer geleidelijke renteverhoging naar respectievelijk 2,7 en 3,1 procent.

De extra renteverhogingen zijn volgens de Fed noodzakelijk omdat de economie zowel dit als volgend jaar meer zal groeien dan verwacht. Die hogere groei is een gevolg van een belastingverlaging en verhoging van de overheidsuitgaven.