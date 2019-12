Fed hint op stabiele rente tot eind 2020

De bestuurders van de centrale bank signaleren dat ze niet van plan zijn om in 2020 de rente aan te passen. 'We oordelen dat het huidig monetair beleid gepast is om een duurzame stijging van de economische expansie, een sterke arbeidsmarkt en een inflatie dicht bij de doelstelling van 2 procent te ondersteunen', staat in een toelichting van het rentebesluit.

Voorts valt op dat de Fed wat optimistischer is geworden, want een passage over de onzekere vooruitzichten is geschrapt. De centrale bank ziet de groei zeer geleidelijk vertragen van 2,2 procent in 2019 naar 1,8 procent in 2022. Ze verwacht dat de werkloosheidsgraad tussen 3,5 en 3,7 procent schommelt en ziet de inflatie stijgen naar 1,9 procent in 2020 en 2 procent daarna.