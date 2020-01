Fed houdt basisrente onveranderd

Zoals algemeen verwacht heeft de Fed donderdag beslist om haar monetair beleid niet fundamenteel te veranderen. 'Het huidig monetair beleid is gepast', zegt de centrale bank in een toelichting van het rentebesluit.

De Fed wijzigt de communicatie slechts op twee punten. Het huidige beleid moet de inflatie doen terugkeren 'naar 2 procent' in plaats van 'dichtbij 2 procent'. Voorts spreekt de centrale bank nu van een 'gematigde' stijging van de gezinsbestedingen in plaats van een 'sterke' toename. Het rentebesluit werd unaniem goedgekeurd door de tien stemgerechtigde bestuurders.

De bestuurders beslisten wel om de rente op overdreven cashoverschotten van banken te verhogen van 1,55 naar 1,60 procent. Maar dat is een technische aanpassing die moet garanderen dat de daggeldrente tussen 1,5 en 1,75 procent blijft schommelen. Ze mag dus niet worden geïnterpreteerd als een verstrakking van het geldbeleid.

De Fed signaleerde in december dat hij de basisrente tot eind 2020 op het huidige peil wil houden. De rentetermijnmarkt verwacht dat de centrale bank in de tweede helft van het jaar een keer in de rente knipt.