Fed houdt deur open voor verdere renteverhogingen

Ondanks de recente turbulentie op de aandelenmarkten blijft de Amerikaanse centrale bank (Fed) van plan om de rente verder op te trekken.

De Fed besliste donderdag om zijn basisrente te handhaven op 2 à 2,25 procent. Het status quo werd algemeen verwacht, omdat de centrale bank in september de rente heeft verhoogd en zij doorgaans om de drie maanden haar beleid aanpast.

Daarom keken beleggers vooral uit naar de visie van de Fed op de economie en hints over het monetair beleid in de komende maanden en jaren. 'We verwachten dat verdere geleidelijke verhogingen van de rente consistent zijn met een duurzame expansie van de economie, een sterke arbeidsmarkt en een inflatie dicht bij de doelstelling van 2 procent', herhaalt de Fed in de toelichting van het rentebesluit.

Die door alle bestuurders goedgekeurde boodschap over het geplande monetair beleid is dezelfde als die van zes weken geleden. Daarmee laat de centrale bank doorschemeren dat ze van plan blijft om in december de rente opnieuw te verhogen en in 2019 nog drie keer. De Amerikaanse president Donald Trump zal dat niet graag horen, want hij heeft herhaaldelijk de renteverhogingen bekritiseerd.

De arbeidsmarkt blijft versterken en de economische activiteit stijgt tegen een sterk tempo. Federal Reserve

De commentaar van de Fed over de economische conjunctuur is slechts op één plaats veranderd. 'De groei van de bedrijfsinvesteringen is vertraagd tegenover het snelle tempo eerder dit jaar.' Maar in het algemeen blijft de Fed optimistisch. 'De economische activiteit stijgt tegen een sterk tempo, de werkgelegenheid stijgt sterk, de werkloosheid daalt en de uitgaven van de gezinnen blijven sterk groeien.'

De toelichting van het rentebesluit zegt niets over de recente turbulentie op de beurzen. De Amerikaanse aandelenmarkten daalden in oktober het meest in zeven jaar als gevolg van bezorgdheid over een groeivertraging. Ze hebben de jongste anderhalve week een belangrijk deel van dat verlies goedgemaakt.

Marktreactie

De financiële markten reageren relatief kalm op het rentebesluit. De dollar stijgt wat, waardoor de euro verzwakt. Het duurdere groene biljet weegt op de Amerikaanse aandelenmarkten.

De Fed heeft sinds het einde van het nulrentebeleid in december 2015 al acht keer de rente verhoogd. Hij wil met die geleidelijke verstrakking van de monetaire politiek een oververhitting van de economie voorkomen. Een te soepel beleid kan leiden tot te hoge inflatie of zeepbellen op de markten. Zo'n scenario zou de Fed verplichten de rente fors te verhogen en wellicht een recessie veroorzaken.