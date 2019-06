Fed-kandidate Shelton: ‘De vraag is of de Fed niet meer schade berokkent dan goed doet'

Fed-kandidate Judy Shelton wil de rol van de Amerikaanse centrale bank herbekijken. 'Waarom zouden minder dan een dozijn mannen en vrouwen die acht keer per jaar vergaderen beter dan de markten weten wat de juiste rente is?'

In een interview met Financial Times laat Judy Shelton zich kritisch uit over de rol die de Federal Reserve vandaag speelt. ‘We moeten ons afvragen of de Fed niet meer schade berokkent dan goed doet. Als het succes van het kapitalisme afhangt van mensen die slim genoeg zijn om de juiste rente te kennen, dan zijn we verloren.'

Shelton is van plan om ‘lastige vragen te stellen’, als ze voor een bestuursmandaat in de Fed verkozen wordt. ‘We zijn op een cruciaal moment gekomen om ons af te vragen of de centrale banken leveren wat ze zelf ambiëren. Er is zelfreflectie nodig en we moeten inzien dat er alternatieven zijn.’

Volgens Shelton beïnvloedt de Fed te veel de beleggingsbeslissingen op de financiële markten. ‘Beleggers zijn geobsedeerd door de rentebeslissingen van de Fed en proberen geld te verdienen door miljarden geld te arbitreren één seconde na die beslissing’, zegt ze. ‘Het is dit verstorend aspect dat het slechtst is.’

Shelton vraagt zich niet alleen af of de Fed de monetaire politiek moet sturen, ze vraagt de Fed ook niet langer banken te betalen voor hun ‘excessieve geldreserves’, een politiek die tijdens de financiële crisis werd ingevoerd. ‘Banken worden zo omgevormd tot nutsbedrijven, omdat ze beloond worden om niets te doen, eerder dan te ontlenen.' Volgens Shelton moet de Fed ook haar balans verder verkleinen onder de doelstelling van 3.500 miljard dollar.

Goud

Judy Shelton staat bekend als een voorstander van de goudstandaard die de VS in de jaren ’70 begroef. ‘Mensen noemen me een goudluis. Wel, wat zijn zij dan? Ik zou zeggen: een Fedluis’. Haar grote droom is een internationale conferentie in de stijl van Bretton Woods – die na de Tweede Wereldoorlog werd gehouden - om het internationale monetaire systeem heruit te vinden. ‘We moeten af van het huidige regime dat gebaseerd is op variabele wisselkoersen.’ Volgens Shelton zijn vele landen akkoord om hun munt vast te koppelen aan een neutrale, op goud gebaseerde, referentiemunt.

