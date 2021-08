Fed kondigt afbouw stimulus allicht dit jaar aan

Uit de notulen van de jongste vergadering van de Amerikaanse centrale bank (Fed) blijkt dat de Fed waarschijnlijk nog voor eind dit jaar aankondigt dat hij begint met de afbouw van de ongekende monetaire stimulus. De voorwaarde is wel dat het economische herstel aanhoudt. Dat is niet nodig voor de inflatiedoelstelling, want die is inmiddels behaald, wel voor het behalen van de doelstelling van maximale werkgelegenheid.